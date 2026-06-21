Alfonso Sánchez reúne más de 25 mil personas en Tlaxcala en respaldo y defensa de la 4T

Bajo la convocatoria liderada por Alfonso Sánchez, más de 25 mil ciudadanos se dieron cita en la capital de Tlaxcala.

Este domingo 21 de junio, bajo la convocatoria liderada por Alfonso Sánchez, más de 25 mil ciudadanos se dieron cita en la capital de Tlaxcala para respaldar el llamado a la defensa de la transformación y la soberanía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La masiva participación confirma que Tlaxcala se mantiene firme junto al proyecto de la Cuarta Transformación, reiterando su compromiso con los principios de justicia social, soberanía nacional y bienestar para todas y todos.

Las asambleas informativas convocadas por Morena en distintos puntos del estado se consolidaron como un ejercicio contundente de organización y unidad ciudadana. Militantes, simpatizantes y población en general acudieron a estos espacios para expresar su respaldo a la gestión federal y reafirmar que Tlaxcala es y seguirá siendo un bastión del movimiento transformador, demostrando que el respaldo popular no se ha debilitado, sino que se fortalece ante cada llamado.

El mensaje desde Tlaxcala es claro: el pueblo está unido, movilizado y dispuesto a defender los logros alcanzados, así como a seguir impulsando la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en todo el país.