Evelyn Salgado y Laura Velázquez instalan Puesto de Mando para enfrentar los efectos de Boris en Guerrero

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, instalaron un Puesto de Comando Interinstitucional para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y agilizar la atención de emergencias derivadas de los efectos de la tormenta tropical Boris.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en la que participaron autoridades federales y estatales, así como alcaldes de las ocho regiones de Guerrero, la mandataria estatal reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a la información oficial.

“No hay que confiarnos ni bajar la guardia, estamos atentos”, puntualizó Evelyn Salgado, al señalar que el sistema meteorológico provocará lluvias intensas en diversas regiones del estado, por lo que se han reforzado las medidas preventivas y de respuesta inmediata.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan vientos de hasta 80 kilómetros por hora en las costas guerrerenses y oleaje de hasta cuatro metros de altura, condiciones que podrían generar afectaciones principalmente en municipios costeros.

Durante la reunión de trabajo se revisaron las zonas susceptibles de inundación y el índice de riesgo en 26 municipios de la entidad. De éstos, 14 presentan un nivel de riesgo alto y 12 un nivel de riesgo muy alto.

Asimismo, se evaluó la situación de inestabilidad de laderas, considerada una de las principales amenazas durante la temporada de lluvias. Los municipios que mantienen especial vigilancia son Acapulco, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Chilpancingo, Olinalá, Copanatoyac, Cualác, Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, San Miguel Totolapan y Taxco.

La gobernadora informó que el Puesto de Comando Interinstitucional operará de manera permanente para fortalecer la comunicación, el monitoreo y la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia relacionada con la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa reconoció el trabajo preventivo realizado por el gobierno estatal y destacó la coordinación existente entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para proteger a la población.

La funcionaria federal resaltó las labores de desazolve y limpieza realizadas en el río Papagayo, el río La Sabana y diversos canales pluviales de Acapulco, acciones impulsadas por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado para reducir riesgos de inundación y proteger el patrimonio de las familias.

En la sesión también se revisaron los municipios con mayores niveles de riesgo para fortalecer la vigilancia y mantener una comunicación permanente con la ciudadanía durante el paso de Boris.

Evelyn Salgado afirmó que la prioridad de su administración es la prevención y la actuación inmediata para proteger la vida de las y los guerrerenses, por lo que continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México, reconociendo el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria estatal destacó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional del Agua, autoridades municipales y dependencias estatales para atender cualquier emergencia que pudiera registrarse.

La mandataria estatal hizo un llamado a la población a evitar la difusión de videos antiguos o información falsa que pueda generar alarma o desinformación, y llamó a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de las instituciones de protección civil y gobierno.

Entre los asistentes estuvo el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, así como titulares de las dependencias estatales involucradas en las acciones preventivas.