Clima en Nuevo León: Jueves 23 de abril espera una mañana fresca en la Zona Metropolitana

Este jueves 23 de abril, la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, experimentará un clima poco nuboso. Las temperaturas de la mañana serán frescas y subirán a un calor moderado por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que canales de baja presión influirán en la región, aunque las lluvias serán aisladas.

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

¿Qué temperaturas hará hoy en la Zona Metropolitana?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 16.3°C y la máxima de 31.3°C. Actualmente, la ciudad registra 22.1°C. San Pedro Garza García tendrá una mínima de 15.3°C y una máxima de 30.7°C, con 21.3°C ahora. Monterrey será ligeramente más cálida.

Por otro lado, Guadalupe tendrá una mínima de 17.0°C y una máxima de 32.3°C, con 22.9°C actuales. Apodaca será la ciudad más cálida, con una mínima de 18.0°C y una máxima de 34.0°C, registrando 25.0°C. Se nota una tendencia a temperaturas más altas hacia el este.

¿Cómo estará el viento y la humedad en la región?

La humedad en toda la Zona Metropolitana de Monterrey es del 0 por ciento, lo que indica un ambiente muy seco. El viento soplará a 6 km/h en Monterrey, San Pedro y Guadalupe. En Apodaca, el viento será un poco más fuerte, con 9 km/h. El cielo permanecerá poco nuboso en todas las ciudades.

Estas condiciones de cielo despejado y baja humedad son típicas de la temporada. Es importante considerar que, a pesar de las temperaturas agradables, la poca humedad puede contribuir a un ambiente seco. Se recomienda mantener una buena hidratación durante el día.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Jueves 23 de abril: Máxima de 29°C, Mínima de 15°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.Viernes 24 de abril: Máxima de 31°C, Mínima de 16°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.Sábado 25 de abril: Máxima de 34°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un aumento progresivo de las temperaturas máximas. El sábado se espera el día más cálido de la semana, con el cielo medio nublado. Las mínimas también subirán gradualmente, ofreciendo mañanas menos frescas hacia el fin de semana.

¿Cómo protegerse del calor en la Zona Metropolitana?

Ante el aumento gradual del calor, es importante tomar precauciones. Se recomienda beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y usar ropa ligera de colores claros. Niños y personas mayores deben ser monitoreados constantemente.

Además, aplicar protector solar es fundamental para proteger la piel de los rayos UV. Si se realizan actividades al aire libre, se aconseja hacerlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Mantener los espacios ventilados en casa también ayudará a mitigar el calor.

¿Hay alertas climáticas para Nuevo León hoy?

Actualmente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha emitido alertas por clima extremo para Nuevo León. Se recomienda consultar los comunicados de Protección Civil del Estado y los reportes locales de calidad del aire para cualquier actualización que afecte la salud pública.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.