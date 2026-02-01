La historia del ‘Mauriciosaurio’ Fernández: ¿Cómo un político mexicano terminó con su propio dinosaurio?

Dicen que México es mejor que la inteligencia artificial. Un ejemplo perfecto de esto es la historia del Mauriciosaurus fernandezi, un fósil de dinosaurio marino que, curiosamente, lleva el nombre del político mexicano Mauricio Fernández Garza.

El caso es tan bizarro como fascinante. Todo comenzó en 2011, en la finca La Milarca, cuando el entonces alcalde de San Pedro Garza García, actualmente ya fallecido, presentó los restos de un fósil de unos 93 millones de años hallado en Vallecillo, Nuevo León.

Vallecillo, en el noreste del país, es conocido por ser un verdadero tesoro paleontológico, pero lo que se encontró aquel día era algo sin precedentes.

Tras el análisis de especialistas, se determinó que los restos fósiles pertenecían a un nuevo género de plesiosauroide policotílifo: un reptil marino que nadó en los mares del Cretácico tardío. Así lo documentó un artículo publicado en el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana.

El inédito descubrimiento recibió el nombre científico de Mauriciosaurus fernandezi en honor al político y empresario mexicano Mauricio Fernández Garza, cuyo apoyo constante al proyecto paleontológico de Vallecillo y su pasión de toda la vida por la paleontología fueron fundamentales para el hallazgo.

Los restos del Mauriciosaurus fernandezi fueron encontrados en 2011 en Vallecillo, Nuevo León, por un grupo de paleontólogos mexicanos y alemanes. (Cuartoscuro)

La historia detrás del dinosaurio de Mauricio Fernández Garza

Lo que hace único al Mauriciosaurus fernandezi no es solo que lleve el nombre de un político mexicano, sino que se trata de uno de los fósiles marinos mejor conservados que se han encontrado en México.

El fósil, que data de hace unos 93 millones de años, sorprendió a los científicos no solo por su antigüedad, sino porque estaba prácticamente completo: Conserva cráneo, columna, extremidades y hasta rastros de tejidos blandos, algo extremadamente raro en la paleontología.

“Tuvimos una suerte enorme, tenemos el plesiosaurio más completo del mundo, con la preservación de su piel y muchas partes blandas, es muy impresionante y, por primera vez en el mundo, podemos describir las escamas de un plesiosaurio. Es algo muy especial y único en el mundo”, destacó el doctor Eberhard Frey, uno de los investigadores alemanes que participó en el proyecto, en un artículo de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología (dicyt) de 2017.

Frey destacó el gran parecido del Mauriciosaurus fernandezi con las tortugas marinas, e incluso dijo creer que este tipo de plesiosaurio podía nadar mucho más rápido que los otros. Tampoco descartó que en la misma cantera de Vallecillo se encuentren otros animales que sean nuevos para la ciencia.

Mauricio Fernández, quien patrocinó y facilitó la excavación, presumía de tener una amplia colección de fósiles de dinosaurio en su hogar y constantemente compartía videos en su cuenta de Facebook mostrando sus “tesoros”. Incluso en una ocasión aseguró tener cerca de 50 especies nuevas.

El ‘Mauriciosaurio’ Fernández llegó hasta Jurassic World

La historia del ‘Mauriciosaurio’ fue conocida en Hollywood. En 2022, las estrellas de la franquicia cinematográfica ‘Jurassic World: Dominion’ grabaron un saludo especial para Mauricio Fernández Garza por su conexión con este fósil único.

Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill lo felicitaron y expresaron curiosidad por saber más sobre el ‘Mauriciosaurio’ y su descubrimiento, señalándolo cariñosamente como una especie de versión real de un paleontólogo de película.

Fernández respondió con entusiasmo desde sus redes sociales, agradeciendo el gesto y compartiendo detalles sobre cómo se nombró al género y la especie.

¿Dónde está hoy el Mauriciosaurus fernandezi?

El fósil original del Mauriciosaurus fernandezi actualmente forma parte de la colección paleontológica de Mauricio Fernández Garza y se exhibe en el museo La Milarca, una réplica de su casa diseñada por el arquitecto Jorge González Loyzaga. Anteriormente, el plesiosaurio estuvo en exhibición en el Museo Papalote Verde, en Monterrey.

En diciembre de 2025, el ayuntamiento de San Pedro Garza García informó que otro fósil de dinosaurio conocido como ‘Einstein’, del cual la familia de Mauricio Fernández posee el 84.4 por ciento, será exhibido en el municipio en calidad de préstamo, y no como una donación permanente.

La cesión completa no pudo formalizarse debido a que una de las hermanas del exalcalde mantiene derechos sobre el 16.6 por ciento restante de la pieza.

Valorado en aproximadamente 12 millones de dólares, ‘Einstein’ es uno de los diez esqueletos más grandes y completos del mundo y permanecerá en posesión del municipio durante los próximos 30 años.

Mauricio Fernández, una vida ligada a la política y a los negocios

Mauricio Fernández Garza nació el 12 de abril de 1950 en una familia con profundas raíces en la política y los negocios de Nuevo León.

Desde joven mostró interés por la administración y la economía: estudió Administración Industrial en la Universidad de Purdue y cursó un posgrado en economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de una maestría en Administración en el Tecnológico de Monterrey.

Su carrera política estuvo marcada por un enfoque poco convencional y, a veces, polémico. Fernández, militante del PAN, declaró alguna vez que buscaba “cazar caciques priistas”, según contó Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización civil Defensorxs.

Mauricio Fernández Garza se retiró como alcalde de San Pedro Garza García en 2024 tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón. (Cuartoscuro)

Su estilo directo y su versión personal de la justicia lo hicieron famoso como un alcalde que no dudaba en pactar con cárteles para mantener la paz y proteger a sus ciudadanos, lo que le valió la reputación de ser un “autodefensa de los millonarios”.

Fernández Garza ocupó la alcaldía de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones, además de servir como senador por Nuevo León de 1994 a 2000 y postularse para la gubernatura del estado en 2003.

En su último periodo al frente del municipio, el político pidió licencia al cargo debido al deterioro en su salud. Finalmente, el 22 de septiembre de 2025, falleció debido al cáncer de pulmón que padecía.

Su vida empresarial fue igualmente destacada. Dirigió áreas de finanzas y planeación en el Grupo de Conductores de Monterrey y fundó varias empresas, incluyendo Dispersiones Múltiples y la Comercializadora de Puros en Cuba.