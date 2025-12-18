Claudio Bañuelos, juez electo en Aguascalientes, presenta su renuncia tras una licencia laboral

Tras un mes de licencia y enfrentando críticas por falta de experiencia, el juez de Control y Juicio Oral Penal del Poder Judicial de Aguascalientes, Claudio Azul Bañuelos Jurado, presentó su renuncia “irrevocable” ante el Congreso del Estado.

Él fue uno de los 65 juzgadores que resultaron electos como resultado de las elecciones judiciales 2025.

En una carta dirigida al diputado panista Humberto Javier Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva, el joven juez, de apenas 24 años, expuso su dimisión “por motivos personales” que le “impiden” continuar ejerciendo las funciones para las cuales él fue electo.

La solicitud ya fue entregada al Poder Legislativo, pero todavía tiene que ser aprobada.

Errores, licencia y renuncia: Cronología de la salida del juez Claudio Azul Bañuelos

En junio de este año, ya con los votos contados, el Instituto Estatal Electoral (IEE) le tumbó el triunfo a Bañuelos Jurado -y otra jueza penal electa- por no cumplir con uno de los requisitos establecidos en la Constitución: la experiencia.

Sin embargo, dicha determinación fue impugnada y llegó hasta la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde se determinó que sí se le diera su constancia de triunfo.

Aun cuando le regresaron la victoria, el 6 de noviembre del 2025 el juez penal pidió una licencia laboral sin goce de sueldo por 30 días. “Lo anterior debido a que debo atender asuntos urgentes de índole personal que requieren una buena parte de mi tiempo”, dice la misiva, a la que este reportero tuvo acceso gracias a la solicitud de información con folio 010053525000318.

De inmediato, ese mismo 6 de noviembre, el Órgano de Administración Judicial acordó en la sesión OAJ/EXT/2025 que se le autorizara la licencia por 29 días naturales a partir del día 7 del mismo mes, por lo que Claudio Bañuelos Jurado se tendría que haber reincorporado el lunes 8 de diciembre.

No obstante, de acuerdo a una revisión al portal público de las audiencias penales de Aguascalientes, ya pasado el plazo de su permiso, el juez penal no figuraba en ninguna de las audiencias, solo aparecía el nombre Miguel Ángel Arellano Aranda, quien lo suplió durante su licencia.

La noticia sobre la licencia del juez electo trascendió sin confirmación o postura del Poder Judicial estatal, institución que incluso manejó una versión errónea, diciendo que no le habían dado licencia, sino que lo habían cambiado de adscripción a la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). Dicho movimiento fue tildada de inconstitucional por constitucionalistas consultados al respecto.

Además, el acuerdo con el que se aprobó su licencia también contiene un error: la carta de solicitud está fechada el 6 de noviembre, pero en el acuerdo se maneja que se fue fechada el 5, un día antes.

Mientras estuvo en el cargo, Bañuelos Jurado fue mira de críticas por un video de una de las audiencias que dirigió y que se difundió ampliamente en redes sociales. Ahí, por error, vinculó a proceso a una víctima. La defensa tuvo que corregir al juzgador, quien rectificó al momento.

Al igual que otros ministros, magistrados y jueces electos, el joven aparecía en algunos acordeones repartidos en la entidad previo al día de la jornada electoral. Él tenía el número 20.