Tormenta tropical ‘Mario’ se forma frente a costas de México: ¿Dónde está y qué estados están en alerta?

La tormenta tropical ‘Mario’ se formó frente a las costas de Michoacán. (Foto: Conagua)

La depresión tropical Trece-E, en el océano Pacífico, evolucionó a tormenta tropical ‘Mario’ la mañana de este viernes 12 de septiembre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta ‘Mario’ se localizó a 65 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Este fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

¿Qué estados esperan fuertes lluvias por la tormenta tropical ‘Mario’?

La Conagua advirtió que continúa el pronóstico de lluvias muy fuerte por la tormenta tropical ‘Mario’ en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

También se esperan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, extendiéndose hacia la costa de Jalisco en el transcurso de la tarde de este viernes.

Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Además, El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, establececieron zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, ambas localidades en Michoacán.

Clima en México HOY: ¿Qué otros estados esperan fuertes lluvias este viernes 12 de septiembre?

Conagua explicó una vaguada en niveles altos de la atmósfera extendida sobre el golfo de México y la península de Yucatán, en combinación condivergenciay el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe.

Las fuertes fuertes se esperan este viernes en: