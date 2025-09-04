‘Les dieron baje’ con el desayuno: Familia de osos invade casa en Arteaga, Coahuila (video)

¿No les hará daño así, sin su vaso de refresco? Tres osos invadieron una cabaña ubicada en Arteaga, Coahuila, y se comieron los alimentos del refrigerador en un hecho que se volvió viral en redes sociales recientemente.

Las imágenes muestran cómo una osa, así como dos de sus ‘ositos’, ingresaron a la cabaña y comían los alimentos que supuestamente sacaron del refri, así como la que estaba en las mesas.

La persona que grababa, aunque se reía en el momento, tuvo que dejar a la familia de osos en la casa mientras la madre intentaba acercarse y con el riesgo de que fuera víctima de un ataque.

“Se me viene la osa grande y los chiquillos ahí están comiendo”, le explicó el hombre que grababa a una mujer mientras intentaban habilitar una espacio de la casa para que los osos pudieran salir una vez que terminaran de comer.

Finalmente, el hombre, desde fuera de esa parte de la casa, abrió la puerta y corrió para que la osa no los atacara y para darles más espacio al momento que quieran salir.

Las autoridades de Arteaga, Coahuila, no se pronunciaron al respecto, y tampoco explicaron si buscaron a los osos para brindarles auxilio.

Coahuila es uno de los estados en los que habita el oso negro, especie que se enfrenta a riesgos como la caza, la pérdida de su hábitat, escasez de agua, entre otros retos que amenazan su conservación.

El Gobierno de Coahuila explica que uno de los motivos por el que los osos se aventuran más allá de su hábitat es la necesidad de alimento, de ahí que videos como el de la familia de osos invadiera la cabaña en Arteaga.

¿Qué hacer si un oso invade tu casa?

Las invasiones de osos a las casas, así como en las calles buscando alimento, tristemente, son comunes.

Por ello, y con el objetivo de proteger a los osos y tu propia integridad, organizaciones y autoridades explican que lo más importante es no tener contacto directo con ellos.

"Mantén la calma, no corras y no grites. Los osos rugen en caso de agresión y si gritas pueden entender que se les amenaza e intentar defenderse. ¡Nunca corras! Los osos pueden hacerlo a 50 kilómetros por hora, y si corres seguro que irá detrás. Los osos tampoco corren bien cuesta abajo, pero probablemente lo hacen mejor que tú“, explica la Fundación iO respecto a las interacciones con osos.

La empresa Allen, Allen, Allen & Allen, con sede en Virginia, Estados Unidos, argumenta que el avistamiento de osos en casas, especialmente en zonas montañosas, es común, especialmente previo al invierno, cuando los animales se preparan para descansar durante meses.

En ese sentido, explica cinco tips para que te protejas en caso de que un oso entre a tu casa en busca de alimentos: