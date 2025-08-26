(VIDEO) Así fue el rescate de dos marineros de Cozumel perdidos en el Golfo de México

“Estamos bien, gracias a Dios estamos bien”. Así fue como dos capitanes originarios de Cozumel, Quintana Roo, anunciaron a sus familiares que se encontraban con vida tras ser rescatados en el Golfo de México por un barco carguero.

Los marineros mexicanos Ricardo Argaez y Jorge Aragón habían zarpado desde Florida rumbo a Quintana Roo cuando se quedaron sin combustible para continuar con el viaje, quedando a la deriva. En un emotivo mensaje que grabaron en video, ambos confirmaron que se encontraban sanos y salvos.

“Hola, ma. ¿Cómo está? Ya estamos bien con Ricardo. Aquí nos rescató un barco carguero (...) nos dieron comida, agua. Estamos bien", se escucha a decir a uno de ellos en la grabación.

Los capitanes explicaron que se encontraban a unas 20 millas de Isla Mujeres cuando su embarcación se quedó sin combustible. Las fuertes corrientes los arrastraron mar adentro, a más de 220 millas hasta aguas internacionales, donde permanecieron a la espera de ayuda.

Días antes, familiares, amigos y gente de la comunidad náutica de Quintana Roo habían emitido alertas para ubicar el barco desaparecido en la ruta Florida-Cancún en el que trasladaban los dos marineros. Su extravío ocurrió el pasado miércoles 20 de agosto, tras zarpar desde Key West, Florida, con destino a Isla Mujeres.

De acuerdo con publicaciones en medios locales, la embarcación de 32 pies en la que se trasladaban Aragón y Argaez debía ser entregada a su propietario en territorio mexicano, sin embargo, este nunca llegó al puerto.

El rescate de dos capitanes mexicanos perdidos en alta mar

Tras varios de búsqueda y de operativos para su localización, finalmente ambos mexicanos fueron rescatados la noche del lunes 25 de agosto por un barco de carga con bandera polaca, el cual avistó a los capitanes en alta mar.

Las navieros extranjeros dieron aviso a la Guardia Costera de Estados Unidos, quienes desplegaron un operativo de rescate. Fue Jorge Aragón quien se encargó de dar la buena noticia a sus seres queridos a través de un video difundido en Facebook.

“Estábamos cerca de la isla, muy cerquita y nos quedamos sin combustible. Y de ahí ya derivamos 220 millas, pero estamos bien. Los amo. Besos”, narró el capitán Aragón en compañía de su colega, Ricardo Argaez.

Conmovidos por su rescate, los marineros también contaron que se les brindó agua y víveres mientras se concreta su traslado y entrega a la Marina Armada de México.

Autoridades locales confirmaron que se mantienen en comunicación con la Guardia Costera estadounidense para coordinar el retorno de los capitanes a territorio nacional. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que un buque de la Semar será el encargado de su traslado seguro a puerto.

Con información de Quadratín Quintana Roo.