Violencia en Nuevo León: Enfrentamiento en Dr. Coss deja 12 presuntos criminales muertos

Un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y supuestos integrantes del crimen organizado dejó un saldo de 12 hombres abatidos la tarde de este viernes, en el municipio de Dr. Coss, Nuevo León.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban labores de patrullaje y vigilancia, cuando los agentes fueron agredidos por sujetos armados.

¿Qué sucedió en el municipio de Dr. Coss este viernes?

“En el municipio de Dr. Coss, Nuevo León, se registra una agresión a personal de Fuerza Civil, durante labores de patrullaje y vigilancia del Operativo Muralla. El personal repele la agresión hasta lograr controlar la situación”, informó Fuerza Civil Nuevo León, en un comunicado.

Al repeler el ataque, se desató un enfrentamiento que culminó con la muerte de 12 presuntos agresores. Todos eran hombres, de acuerdo con lo detallado por la dependencia estatal.

En la zona del enfrentamiento, las autoridades aseguraron armas largas, equipo táctico, cargadores y cartuchos, además de vehículos utilizados por los sospechosos.

“En el lugar se localizan 12 abatidos (masculinos), al menos ocho armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos. El personal se encuentra sin novedad y con el control del lugar”, agregó la Fuerza Civil en su reporte oficial.

¿Hay elementos de la fuerza civil resultaron heridos?

Las autoridades estatales destacaron que ninguno de los elementos resultó lesionado, y que tras los hechos se solicitó la intervención de peritos para procesar la escena y continuar con las investigaciones correspondientes.

El despliegue forma parte del reforzamiento en la seguridad en zonas rurales, así como en la región fronteriza con Tamaulipas, para contener el ingreso de grupos armados hacia la zona metropolitana.

El enfrentamiento en Dr. Coss se suma a la serie de hechos violentos registrados en áreas rurales de Nuevo León, donde en meses recientes se reportaron distintos choques armados entre fuerzas estatales y organizaciones criminales.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad de Nuevo León no había informado sobre personas detenidas.