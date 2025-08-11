Una camioneta, la pista para capturar a Jareth ‘H’, homicida del delegado de la FGR en Tamaulipas

El presunto homicida del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vázquez, fue detenido y vinculado a proceso

Un fiscal federal vinculó a proceso a Jareth Roberto “H”, presunto integrante del grupo Los Metros del Cártel del Golfo a quien se acusa del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

‘Encierran’ a líder de Los Metros en el Altiplano

En audiencia, el Juez de Control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad, por lo que dictó en su contra auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano, además de cuatro meses de investigación complementaria.

Jareth Roberto “H”, fue identificado, luego que policías de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) reconocieran uno de los vehículos en el que se transportaron los homicidas del Fiscal, la tarde del pasado lunes 4 de agosto en Reynosa y en el que se transportaba el hoy detenido.

Homicida de Fiscal de Tamaulipas se escondía en centro de rehabilitación

Al continuar las indagatorias, Jareth fue localizado y detenido en un centro de rehabilitación, en Reynosa, donde se escondía de las autoridades tras el atentado y donde mantenía dos armas largas, cargadores, cartuchos y droga.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales, llevaron a cabo la detención de Jareth Roberto “H”, quien señaló ser integrante de Los Metros del Cártel del Golfo, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad federal para posteriormente llevar a cabo la audiencia inicial en la que se determinó la vinculación a proceso del detenido.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el ataque y homicidio del Fiscal Vásquez Reyna, está relacionado con la incautación de hidrocarburos en Reynosa, lo que significó un duro golpe al crimen organizado.