Vacaciones mortales: ¿Qué sabemos del hombre que murió electrocutado en un jacuzzi de un hotel en Ixtapa?

Lo que serían días de vacaciones se convirtió en la mayor pesadilla para esta familia, debido a las condiciones en las que Sagid y sus seres queridos se hospedaban en una zona turística de Guerrero.

El pasado 23 de julio, Sagid, junto a su esposa, Stephania López, disfrutaba de su tiempo libre en el hotel Pacífica Resort, en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. Se disponían a entrar al jacuzzi, pero el hombre, de 36 años, murió por una descarga eléctrica.

Desde entonces, la familia denuncia presunta negligencia e intento de ocultar lo ocurrido, luego de detectar anomalías e inconsistencias por parte de las autoridades de Guerrero, la administración del hotel y sus representantes legales.

López acusó que el hotel intentó obstaculizar el peritaje, ya que al personal contratado por la familia se le impidió el acceso al cuarto de máquinas, y la habitación donde ocurrieron los hechos no estaba asegurada.

Apoderados legales del hotel intentaron ‘negociar’ con los peritos

Ahora, la esposa de la víctima reveló en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva que uno de los apoderados legales de Pacífica Resort, identificado como Abelardo González, quien no había contactado a la familia, llamó a uno de los peritos que participó en la valoración de las instalaciones para pedirle que se reuniera con él, aunque no se reveló el motivo.

Stephania López ve este intento de acercamiento a los peritos como una forma de “comprar” su silencio, al ser conscientes de que “realmente no tenía mantenimiento adecuado el jacuzzi”.

“Ayer se cumplieron quince días (de que murió Sagid) y no he tenido contacto con nadie, y la Fiscalía (de Guerrero) no hizo los acuerdos correspondientes a las diligencias que mis abogados tuvieron”, comentó la esposa de la víctima a Ciro Gómez Leyva.

Sin embargo, en un aparente acto de intimidación, Stephania López recibió mensajes a su número personal, al de su hija y al de su difunta pareja, con el fin de intentar que cambie a sus abogados por otros juristas que ellos ‘recomiendan’.

“Me han estado mandando mensajes, amenazándome, que si contrato a un abogado de ahí esto no va a avanzar, casi obligándome a que cambie a mis abogados”, puntualizó.

En tanto, el abogado Héctor Omar González comentó que, por parte de la aseguradora Axxa, se cometieron irregularidades, como esperar una semana después de los hechos para buscar a la familia, bajo la excusa de que ‘esperaban que guardaran luto’, cuando se supone que estos servicios deben ofrecer apoyos para el pago de los gastos funerarios.

“Estos hoteles tienen pólizas de seguro por responsabilidad civil, porque estamos conscientes de que pueden suceder accidentes. El tema es qué medidas tomas para hacer esta reducción de lamentables sucesos; no las hay. No hay un plan que pueda prevenir esto, porque el mantenimiento que encontramos en las instalaciones es lamentable para dar un servicio de habitación”, condenó el abogado.