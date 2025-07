Asesinato de Gabriel Hernández: Así le avisaron que ‘ya no iba a estar protegido’ días antes de matarlo

Antes de ser asesinado, Gabriel Hernández, empresario y miembro del Colectivo 10 de marzo, intentó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas le devolviera la custodia porque él sabía que sin la protección podía ser víctima de un atentado, según su esposa Reyna García.

La viuda del empresario asesinado reveló que el 10 de julio recibieron una visita del licenciado Víctor Alfredo Mendoza, que a nombre de Mario Carrillo Garza, coordinador de la unidad Antisecuestro, le notificó que le retiraron la custodia que se le había asignado.

Sin embargo, Gabriel Hernández no firmó ningún documento pese a la insistencia de las personas que llegaron al lugar para notificarlo. El activista acudió con la jueza Yolanda, pero negó que recibieran un aviso sobre la protección que recibía, pues el amparo estaba vigente.

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti, Reyna García contó que previo a su ataque intentaron recuperar la protección, incluso tuvieron contacto con un ministerio público de nombre Erik Aguilar Hernández, quien daba esperanzas a que en los próximos días fueran a reactivar su custodia, cosa que no sucedió y lo dejaron desprotegido, pese a las denuncias que recibió por el Cártel del Golfo y los secuestros de los que fue víctima.

Esposa de Gabriel Hernández narra el día del ataque contra el activista

Narró que antes del atentado fueron a una tienda de conveniencia para realizar unas compras, mientras ella bajó a comprar lo necesario, su esposo se quedó dentro de la camioneta color blanca y en menos de cinco minutos hombres armados perpetraron el ataque.

García contó que vio avanzar la camioneta en dirección a su domicilio. Iba a una velocidad reducida. Ella corrió hasta su casa para cerciorarse del estado de sus hijos que los esperaban en la residencia, ahí llamó a un agente que les proporcionaba protección para solicitar apoyo porque no sabían su paradero.

“Yo lo que me imaginé que se lo había llevado, porque la camioneta no estaba (...) yo nunca me percaté que la camioneta estuviera en el canal porque yo pasé por ahí, pasaron los agentes por ahí después de que yo les hable y tampoco la miraron”, contó.

¿Familiares de Gabriel Hernández recibirán seguridad?

Después del asesinato del empresario y activistas, sus familiares fueron trasladados a la unidad antisecuestros para resguardarlos, donde pasaron ya dos días.

Sin embargo, iniciaron un proceso para solicitar la custodia indefinida, ya que ella planea quedarse en Reynosa, Tamaulipas, para continuar con su vida, pero esperan a que las autoridades les brinden una confirmación por escrito.

Reyna García recordó que Gabriel Hernández responsabilizó a Mario Guitian Rosas, alias ‘La Chispa’, e Irving Barrios, fiscal de Tamaulipas, este último por supuestamente proteger al criminal.

“Le mando un mensaje al fiscal Irving Barrios que si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, el responsable es Mario Guitian Rosas, alias ‘La Chipas’ e Irving Barrios el fiscal, porque yo sé que lo protege”, grabó Hernández hace más de un mes.