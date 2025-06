‘Me querían llevar al límite’: Exresidente cuenta que sufrió acoso laboral en la UMAE 25 del IMSS

Tras la muerte de Luis Abraham Reyes Vázquez, médico residente del IMSS quien se habría quitado la vida tras sufrir acoso laboral, otros jóvenes profesionales han alzado la voz para denunciar el hostigamiento dentro de este instituto.

Es el caso de Luis Ángel López, médico y exresidente de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, quien contó la amarga experiencia que tuvo al realizar su residencia en dicha clínica.

En entrevista para el canal de YouTube del Dr. Isaac Chávez Díaz, el joven de 27 años relató que durante su estadía en la UMAE No.25 vivió intensas jornadas laborales que se extendían desde su horario de entrada, a las 3:00 de la madrugada, hasta su salida a las 9 o 10 de la noche, sin que muchas veces alcanzara a comer o dormir lo suficiente.

“Lo normalizamos totalmente... la residencia empezaba un lunes y vas un sábado, te sientan ante todos y empiezan a hablar por jerarquías, el de mayor (jerarquía) te dice ‘hay que aguantar, si no te gusta las puertas están muy grandes’… es todo lo que te dicen, estás corriendo, no tienes tiempo de comer y al inicio te emocionas porque dices ’es lo que quería’, pero poco a poco empiezas a desgastarte”, explicó.

Además de la sobrecarga de trabajo, Luis Ángel narró que también fue víctima de malos tratos, hostigamiento y violencia psicológica, lo que finalmente lo llevó a presentar su renuncia y a pausar su sueño de convertirse en médico urólogo.

Malos tratos y violencia psicológica en la UMAE 25

En su caso, el joven señaló que había una persona que lo agredía constantemente, al cual identificó como un médico de mayor rango. Describe que de él recibía gritos y ofensas así como regaños injustificados que terminaban en castigos.

“Comentarios como ‘yo te voy a llevar al límite hasta que quieras renunciar para que seas el mejor residente’... me ponían apodos, me comparaban con memes... yo decía, no pues nunca me van a querer aquí, no sabía que hacía mal”.

Luis Ángel cuenta que llegó un punto en que tenía miedo de asistir al trabajo y solo esperaba que su agresor no lo acosara ese día.

“Yo le marcaba a mis amigos y les decía ‘yo estoy roto, ya no sonrío’, solo estoy esperando que esa persona no me regañe, ya no estoy aquí por aprendizaje, estoy intentando sobrevivir. Yo empecé a tener mucho miedo de él”, señaló el exresidente.

Agregó que al enterarse del caso de Abraham Reyes y de las circunstancias que lo llevaron al suicidio, se sintió identificado con su situación. ‘Pude haber sido yo’, recuerda que le comentó a sus familiares y a su psicóloga.

IMSS investiga muerte de Abraham Reyes, pero niega denuncias de acoso

Luego de que se difundiera en redes sociales el caso de Luis Abraham Reyes, autoridades de la UMAE No. 25 del IMSS se pronunciaron sobre la muerte del joven, quien de acuerdo con colegas, fue víctima del “ambiente laboral tóxico” de dicho hospital.

El director de la institución, el Dr. José María Sepúlveda Núñez, informó en un video que ya abrió una investigación para esclarecer los hechos en torno al fallecimiento del médico residente, aunque destacó que no existían reportes previos de acoso laboral en el expediente.

“Para el IMSS es fundamental cuidar la salud mental de nuestros médicos, residentes y de toda la plantilla institucional... reprobamos categóricamente cualquier tipo de hostigamiento, refrendamos nuestra postura de cero tolerancia ante estos hechos y llamamos a quienes los hayan experimentado a que denuncian por las vías institucionales”, indicó el directivo.