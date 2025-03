Fiscalía de Morelos le negó acceso a su expediente, acusa Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco se presentó ayer en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos para comparecer, voluntariamente, ante el Ministerio Público especializado en delitos sexuales.

Al salir de las instalaciones, ubicadas en el municipio de Temixco, el diputado federal de Morena manifestó que no pudo tener acceso a la carpeta de investigación, por lo que su equipo de abogados impugnará la negativa porque “ni siquiera ha sido notificado.”

Su defensora afirmó que tiene derecho a ser parte en la integración de la carpeta y conocer la denuncia a fin de precisar, entre otros temas, el lugar en donde se encontraba su cliente el día del supuesto intento de violación de su media hermana, Nidia Fabiola.

“Aquí estoy, voy a seguir dando la cara, me voy a seguir defendiendo (...) Nadie me protege, yo siempre he dado la cara”, atajó.

Blanco declaró que confía en “la nueva fiscalía” al referirse al cambio de titular que se generó el mismo día en que se solicitó su desafuero ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Enfatizó que, además del exfiscal, hay “muchos atrás” que buscan hacerle daño.

Un día antes de que se presentara la solicitud de desafuero en su contra, rememoró el exfutbolista, él había denunciado por extorsión al exfiscal estatal Uriel Carmona. El Congreso del Estado destituyó de su cargo a Carmona y nombró a Edgar Maldonado, entonces consejero jurídico del gobierno del estado.

¿Qué dijo la fiscalía de Morelos sobre la asistencia de Cuauhtémoc Blanco?

Por otra parte, mediante un comunicado, la fiscalía del estado indicó que la comparecencia de Blanco se desahogó conforme a los protocolos establecidos por la normatividad aplicable, en un ambiente de respeto, confidencialidad y pleno apego a derecho.

Reiteró su compromiso con la imparcialidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, sin distinción de cargo.

El también exgobernador de Morelos arribó a las instalaciones centrales de la fiscalía, alrededor de las 9:10 horas, a bordo de una camioneta de color negro, escoltada por elementos que viajaban en otro vehículo. Ambas unidades ingresaron directamente a la zona de estacionamiento que ocupan mandos, vehículos oficiales e invitados especiales. No cruzaron los torniquetes ni la zona de registro obligatorio para los ciudadanos que acuden a ese organismo.

A las 10:00 horas, Blanco salió a pie acompañado de su asesora jurídica para atender a los representantes de los medios de comunicación.