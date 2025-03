Detienen en Canadá a Jorge Luis Villalón, alias ‘El Marino’, acusado de matar a un adolescente en Michoacán

Las autoridades canadienses arrestaron en la ciudad de Montreal, Canadá, a un ciudadano mexicano identificado como Jorge Luis Villalón, que está pedido en extradición por México, acusado del asesinato de un joven de 16 años en Michoacán.

El periódico The Montreal Gazette indicó que Villalón Torres, de 48 años y apodado ‘El marino’, fue arrestado el lunes y está previsto que comparezca ante un juez de Montreal el próximo viernes 28 de marzo para iniciar el proceso de extradición.

La aprehensión se realizó en colaboración con las autoridades de Canadá y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Desde finales de 2024, se informó que el sospechoso se habría asilado en Canadá, tras la muerte de su esposa e hija.

Se ofrecía hasta medio millón de pesos por ‘El Marino’

La FGE había emitido una ficha de recompensa de hasta medio millón de pesos en a quien ayude para dar con el paradero del principal sospechoso; el dinero habría sido ofrecido por la madre.

“Quiero mandar un mensaje a las personas. A todos los que se enteren de lo que le pasó a mi hijo, yo ofrezco una recompensa de 500 mil pesos, porque no es justo cómo murió mi hijo; él no era un delincuente. Él no tenía nada que ver. No fue en un robo de vehículo, a mí no me dispararon. Jorge Luis Villalón me amenazó, me dijo que se las iba a pagar, ¿cómo?, con la vida de mi hijo”, declaró a Quadratín.

El vínculo entre la víctima, llamado Alexander, y el presunto homicida surgió a raíz del emprendimiento de la madre del joven, Issís Nínive Ortiz, quien contrató a ‘El Marino’, para que le brindara asesoría en el establecimiento de una agencia de seguridad privada, debido a que él contaba con formación militar.

Sin embargo, luego de un tiempo de mantener la relación obrero-patronal, el acusado, según ha señalado Ortiz Cortés, intentó apropiarse de una parte de la empresa, y ella decidió finalizar el contrato laboral.

Aquella decisión derivó en un litigio laboral, que finalmente se resolvió por mediación. No obstante, después de unos meses, el conflicto continuó, escalando en amenazas y, posteriormente, en la muerte de Alexander.

¿De qué está acusado Jorge Luis Villalón, alias ‘El Marino’?

Según los documentos judiciales, las autoridades mexicanas acusan a Villalón Torres del asesinato el 5 de junio de 2023 de un joven de 16 años en la localidad de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán.

El joven fue tiroteado por dos personas en una motocicleta, aunque se cree que el objetivo del ataque era su madre, para quien Villalón había trabajado y con quien mantenía una disputa laboral.

La madre de la víctima señaló a las autoridades mexicanas que Villalón, que al parecer había servido en la Marina mexicana, había sido el jefe de seguridad de una de sus compañías. El detenido lo acusaba de deberle una gran cantidad de dinero.

En Canadá, Villalón Torres trabajaba en una iglesia en la localidad de Dollard des Ormeaux, un suburbio de Montreal.

Tras su arresto, el detenido alegó ante un juez que las autoridades mexicanas querían su extradición por razones políticas.

*Con información de Quadratín