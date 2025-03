Ana María Ibarra llama a construir una justicia con sentido social

Este sábado, la magistrada Ana María Ibarra sostuvo una intensa jornada de actividades en la ciudad de Oaxaca, donde reiteró la necesidad de construir una justicia cercana a la gente, con equidad, sentido social y responsabilidad institucional.

Durante la conferencia que impartió en el Auditorio Flores Magón de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, habló sobre la trascendencia de la reforma judicial y el papel histórico que tienen hoy las y los mexicanos para definir el rumbo del Poder Judicial. “Por primera vez, el pueblo tiene en sus manos la oportunidad de decidir qué jueces queremos y qué jueces necesitamos”, señaló.

En su intervención, subrayó que el momento que atraviesa el país exige transformar la justicia en una herramienta real de cambio: “Necesitamos una justicia que no sólo resuelva, sino que escuche, que no sólo sancione, sino que comprenda, y que no sólo imparta, sino que transforme”.

Posteriormente, en las mismas instalaciones de la Universidad, la magistrada atestiguó la firma del Acuerdo entre Barras de Abogados, Colectivos y Personas Ciudadanas para Promover Elecciones Judiciales Ciudadanas en el Proceso Electoral Judicial Federal Mexicano 2025. Se trata de un convenio simbólico firmado por diversos actores de la sociedad civil, en el que se comprometieron a impulsar la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros, a través de la difusión de información clara, espacios de diálogo y el fomento al voto razonado e informado.

Como testigos de honor estuvieron presentes la directora de la Facultad de Derecho, Mtra. Rocío Martínez Helmes, y la propia magistrada Ana María Ibarra, quien celebró la iniciativa como un paso firme hacia una justicia más democrática. “El acceso a la justicia no puede seguir siendo un privilegio. Necesitamos instituciones que respondan con empatía, sensibilidad y un profundo sentido social”.

Más tarde, Ibarra participó en la conferencia “Desafíos en la garantía de los derechos de las mujeres”, donde habló sobre las barreras que aún enfrentan las mujeres en el ejercicio del poder público. Recordó historias que retratan el acoso, la falta de reconocimiento y la exclusión que viven muchas mujeres dentro del Poder Judicial, particularmente aquellas que buscan ocupar espacios de decisión.

Durante su participación, reflexionó sobre los retrocesos que ha habido en materia de paridad y llamó a no desaprovechar la oportunidad histórica que representa el nuevo proceso electoral: “No se trata solo de cuántas juezas hay. Se trata de qué juezas queremos y necesitamos. Juezas con equidad, con sentido social y con responsabilidad institucional. Porque solo así lograremos ponerle un rostro humano a la justicia”.

Ana María Ibarra concluyó su jornada con un llamado a todas las mujeres a ejercer la valentía y determinación que exige el momento:

“Este es nuestro tiempo. El reto es grande, pero la convicción lo es aún más. Vamos a ocupar cada espacio donde se toman decisiones. No como invitadas, sino como protagonistas de la transformación que México necesita”.