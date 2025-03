‘El Changuito’, hijo de exlíder de la Familia Michoacana expulsado a EU, es asesinado en Querétaro

El Gobierno de Querétaro confirmó este lunes que una de las tres personas ejecutadas el pasado fin de semana a bordo de una camioneta Lamborghini Urus, sí es Diego Méndez Velázquez, alias ‘El Changuito’, hijo de José de Jesús Méndez Vargas, alias ‘El Chango Méndez’, uno de los 29 líderes del Cártel de La Familia Michoacana, extraditado a Estados Unidos.

“Se afirma que fue un ataque directo a personas que no tenían arraigo en Querétaro y que es derivado también del contexto nacional. Es del conocimiento de todos la situación y el vínculo de esta persona con una de las 29 personas que fueron puestas a disposición del gobierno norteamericano”, declaró el secretario de Gobierno de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez.

Al mismo tiempo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que ya han sido identificados los responsables del triple homicidio y que espera que pronto sean capturados por la Fiscalía General de la entidad.

Gobierno de Querétaro ‘se deslinda’ de ‘El Changuito’

Tanto el gobernador Mauricio Kuri como el secretario de Gobierno Carlos Alcaraz Gutiérrez, insistieron que Diego Méndez Velázquez, alias ‘El Changuito’, no tenía arraigo en Querétaro.

Sin embargo, se supo que ‘El Changuito’ residía entre los municipios de San Juan del Río y Ezequiel Montes, donde contaba con propiedades.

Además, ‘El Changuito’ había sido visto en Querétaro conduciendo un Lamborghini Urus, el mismo modelo de vehículo donde se encontraba al momento del ataque.

Dicho vehículo de lujo había sido previamente fotografiado y publicado en redes sociales por páginas de automovilismo.

La madrugada del sábado 8 de marzo de 2025, tres personas fueron asesinadas a balazos a bordo de un vehículo Lamborghini, frente a un bar. Otra persona más resultó lesionada.

Las víctimas fatales del ataque armado son dos mujeres y un hombre, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía de Querétaro.

La Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro, informó que fue poco después de las 4:00 de la madrugada cuando se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego afuera de un bar, ubicado sobre 5 de Febrero, a la altura de Paseo de la República, en la capital del estado

Policías municipales se desplazaron al sitio donde encontraron a cuatro personas a bordo de una camioneta Lamborghini Urus, quienes tenían lesiones de arma de fuego.

Paramédicos revisaron a las cuatro personas y confirmaron que tres de ellas ya no presentaban signos vitales.

Una persona más todavía estaba con vida, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital de la ciudad de Querétaro para su atención médica.

Se supo que hombres fuertemente armados se acercaron hasta la camioneta de lujo de las víctimas y comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones para después escapar al parecer en un vehículo.

La camioneta Lamborghini Urus, con placas para el Estado de Chiapas, se encontraba en el estacionamiento que comparten el bar Fisher’s House y el restaurante Hacienda Los Laureles.

La Fiscalía informó que tras recibir el reporte de la Policía Municipal de Querétaro, personal de Servicios Periciales acudió al sitio para realizar el procesamiento correspondiente, donde se aseguraron diversos indicios balísticos, así como un vehículo de alta gama que será analizado.

La Fiscalía indicó que se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio, tras los hechos donde 3 personas fueron privadas de la vida: dos mujeres y un hombre, por lo que se activaron también los protocolos en perspectiva de género.

La Fiscalía informó además que una cuarta persona resultó herida y actualmente se encuentra recibiendo atención médica, siendo su estado de salud, reservado.

CJNG se adjudica ataque al Lamborghini del ‘Changuito’ en Querétaro

Horas después de los hechos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicó la ejecución de las tres personas que se encontraban a bordo de la camioneta Lamborghini Urus, e identificó a dos de las víctimas como Diego Méndez Velázquez, alias ‘El Changuito’, y su tía ‘La Bere’.

En un video difundido en redes sociales, el CJNG se atribuye la ejecución de ‘El Changuito’, y su tía ‘La Bere’.

El ‘Changuito’ es hijo de José de Jesús Méndez Vargas, alias ‘El Chango Méndez’, uno de los 29 líderes de La Familia Michoacana extraditado a Estados Unidos.

En la publicación en redes sociales, el Cartel Jalisco Nueva Generación advierte que van contra toda la familia Méndez y la familia de Nazario Moreno González ‘El Chayo’, quien fue líder fundador del Cártel de la Familia Michoacana.

Tanto el Cártel Jalisco Nueva Generación como el Cártel de la Familia Michoacana son organizaciones criminales con fuerte presencia en el estado de Querétaro para diversas actividades ilícitas que van desde el tráfico de drogas, tráfico de armas y extorsiones.

El Cártel Jalisco Nueva Generación también se disputa el robo de hidrocarburos junto con la incipiente incursión del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Mauricio Kuri dice que la violencia no es común en Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, confirmó lo dicho por su Secretario de Gobierno de que fue un ataque directo contra uno de los tripulantes del Lamborghini Urus, identificado como líder de un grupo criminal.

Mauricio Kuri aseguró que la Fiscalía General de Querétaro avanza en las investigaciones del caso.

El gobernador dijo que este ataque fue un ajuste de cuentas entre grupos delictivos, sin que ello represente una amenaza directa para la ciudadanía queretana.

Pero reconoció que es un tema que debe tomarse con absoluta seriedad para evitar que Querétaro se convierta en un territorio donde la delincuencia organizada intente operar.

“Este tipo de hechos no son comunes en Querétaro y no vamos a permitir que lo sean. El estado sigue siendo un referente en seguridad, pero no estamos exentos de eventos que buscan desestabilizar la paz. Lo importante es que ya hay avances en la investigación y se está actuando con toda la fuerza del Estado”, declaró el Gobernador panista.

Mauricio Kuri también resaltó que en el estado hay una estrategia firme de seguridad y que la coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Estatal y las corporaciones municipales ha sido clave para mantener a Querétaro como uno de los estados más seguros del país.

El Gobernador aseguró que las autoridades han redoblado esfuerzos para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos y evitar la llegada de grupos criminales a Querétaro.

“Hemos realizado muchísimos cateos en la zona metropolitana y en municipios como San Juan del Río, además de operativos de alto impacto en diferentes puntos. No vamos a bajar la guardia”, enfatizó el mandatario.

El Gobernador hizo un llamado a la ciudadanía para que confíe en las autoridades y colabore con denuncias anónimas, ya que la seguridad es una responsabilidad compartida.

Kuri sostuvo que su gobierno seguirá priorizando el orden y la seguridad, y sentenció que cualquier persona involucrada en actividades delictivas será perseguida con todo el peso de la ley.