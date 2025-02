‘Fofo’ Márquez de Piedras Negras: Hombre golpea a un viejito por atropellar a su perro

Las redes sociales han encontrado una nueva versión de Rodolfo ‘Fofo’ Márquez en el municipio de Piedras Negras, Coahuila. Se trata de Abraham ‘N’, quien agredió a una persona de 83 años después de que esta atropellara accidentalmente a su perro.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Guerrero e Hidalgo, en la zona centro de la localidad coahuilense. En los videos se observa cómo la mascota de Abraham ‘N’ cruzaba la calle justo cuando Daniel Ortega, el adulto mayor, giraba con su camioneta Ford F-150 blanca.

El conductor no logró frenar a tiempo y, lamentablemente, pasó por encima del animal. Al ver lo sucedido, Abraham ‘N’ dejó su patín eléctrico y se acercó furioso a reclamar por la muerte de su mascota.

Poco después, Daniel Ortega bajó de su camioneta y se dirigió hacia Abraham ‘N’, quien, sin pensarlo y con rabia por el accidente, le lanzó un golpe directo.

Posteriormente, el agresor, al ver a Daniel Ortega conmocionado por el puñetazo, le propinó una patada en el abdomen. Poco después, una mujer vestida de rojo intervino para tratar de frenar las agresiones de Abraham ‘N’.

Autoridades dictan prisión preventiva contra Abraham ‘N’

Locatarios de Piedras Negras, al escuchar los gritos del agresor, alertaron a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado, quienes arrestaron a Abraham ‘N’.

Daniel Ortega sufrió una fractura en la nariz y lesiones faciales de consideración. Tras ser atendido por los paramédicos, acudió con las autoridades para dar su versión de los hechos.

En una entrevista con medios locales, el hombre de 83 años agradeció el apoyo recibido en redes sociales tras los acontecimientos y afirmó que buscará que Abraham permanezca en prisión.

“Estoy muy agradecido con todos ustedes en realidad, porque se han portado bien conmigo. Ya me han visto, soy una persona que no tiene problemas con nadie y nunca los he tenido. Pero este problema surgió de repente”, declaró Daniel Ortega.

Un juez dictó prisión preventiva contra el apodado ‘Fofo’ de Piedras Negras, quien permanecerá encarcelado en el centro penitenciario del municipio. Es acusado de los delitos de lesiones, amenazas y daños contra una persona de la tercera edad. Su próxima audiencia se llevará a cabo el lunes 3 de marzo.

¿Qué pasó con el caso de ‘El Fofo’ Márquez en Naucalpan?

Lo sucedido a inicios de semana en la localidad de Coahuila ha sido comparado en redes sociales con el caso de Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, un influencer que fue arrestado en Naucalpan, Estado de México, después de agredir a una mujer de 52 años tras un incidente de tránsito.

El ‘Fofo’ Márquez fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de tentativa de feminicidio. Además, las autoridades le impusieron una multa de 67 mil pesos y deberá reparar los daños causados a la víctima, con una cifra que supera los 277 mil pesos.