Asiste Evelyn Salgado al arranque de la Colecta Estatal 2025 de la Cruz Roja Mexicana

Al asistir al arranque de la Colecta Estatal 2025 de la Cruz Roja Mexicana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo un reconocimiento a la labor altruista y humanitaria de esa institución, que en todo momento ha demostrado su apoyo al pueblo de Guerrero, particularmente ante la incidencia de desastres naturales.

En este acto, también inauguró la Clínica Cruz Roja Diamante, en donde gracias a la colaboración de diversas fundaciones, empresas y el apoyo del gobierno del estado, se logró una inversión de más de 5.2 millones de pesos para la construcción de este espacio de atención a la salud.





Estas instalaciones ofrecen los servicios de atención de Urgencias, Consulta Externa, Cirugías Menores, Rayos X, Quirófano, Ultrasonido, así como Sala de Recuperación para atender tanto a residentes como a visitantes.





Con la presencia de diversos funcionarios del estado, así como directivos de Cruz Roja Mexicana, la mandataria estatal pidió a todos ser partícipes de esta cruzada, cuyo objetivo primordial es la de continuar con la tarea de apoyar a la población que lo requiere.





“Ayudar precisamente de corazón, es un acto que ennoblece el alma y que fortalece los lazos que nos unen como comunidad. Pongamos nuestro granito o nuestro granote de arena, dependiendo todo lo que quiera cada quien. Vamos a poner el ejemplo, que inspire y que transforme a nuestro estado. Como cada año, la gobernadora está presente, por supuesto voy a ser la primera en poner el ejemplo, en seguir apoyando a esta gran institución, porque no es un deber, poder ayudar es un honor”, expresó la mandataria.





En su mensaje ante voluntarios de la institución y la sociedad civil, Salgado Pineda expresó su beneplácito por ser parte de este inicio de colecta, el cual es un esfuerzo extraordinario, de una institución humanitaria, que, desde hace 115 años, “ha sido un faro de esperanza para millones de personas en México y particularmente en Guerrero”, basándose en los principios de imparcialidad y neutralidad.





“No es sólo una institución o asociación al servicio de algún gobierno o gobernante, son una institución que está al servicio de los pueblos, de las comunidades, de todos los países que lo requieren y en los momentos de dificultad, no existen divisiones, no existen colores, no existen diferencias. Sólo existe una causa común, que es ayudar, proteger y cuidar al prójimo”, añadió.





Durante su participación, el director estatal de la Cruz Roja en Guerrero, Sergio Antonio Alonso Villaseñor, agradeció el apoyo de la gobernadora para lograr consolidar la construcción de esta clínica, lo que permitirá ampliar los diversos servicios, con una atención los 365 días del año. “Damos las gracias al gobierno del estado, por facilitarnos este inmueble, ayudándonos a cumplir nuestra misión humanitaria; muchas gracias señora gobernadora”, puntualizó.





Además, dio a conocer que este proyecto también fue posible por el apoyo de las fundaciones Manuel Arango A.C. y de la empresa S.C. Johnson; Alonso Villaseñor hizo un llamado a la sociedad para unirse a esta contribución a través de la colecta anual, pues dijo, su apoyo es fundamental para poder continuar realizando la labor.





Asistieron a este evento el consejero nacional y delegado estatal de la Cruz Roja en Morelos, José Luis Alquicira Solís; el diputado local y presidente de la Mesa Directiva del congreso Local, Jesús Parra García; el director general del DIF Guerrero, Antelmo Magdaleno Solís; integrantes del Gabinete Estatal; la delegada del IMSS, María de Lourdes Díaz Espinosa; sólo por mencionar algunos.