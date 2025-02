Violencia en Guanajuato: Encuentran sin vida a Estefany Judith Ramírez, paramédica en Abasolo

En Guanajuato, Estefany Judith Ramírez, una joven paramédica de la Cruz Roja que estaba desaparecida desde el pasado 5 de febrero en Abasolo, fue localizada sin vida.

La familia de la joven de 21 años confirmó su fallecimiento a través de redes sociales, mientras que sus amigos y compañeros de trabajo también publicaron mensajes de despedida.

El alcalde de Abasolo, Job Gallardo, publicó un posicionamiento donde aseguró que no habrá impunidad y que toda persona que dañe a una mujer será identificada, perseguida y entregada a las autoridades.

En un mensaje que publicó en redes sociales, el alcalde dijo que la verdadera justicia hubiera sido encontrar a Estefany con vida.

“Hay muchas cosas que no puedo informar por respeto a la investigación. Hay otras cosas que solo debo informar a la familia y nada más”, agregó.

“A toda la gente de Abasolo no les pido tranquilidad, solo les pido esperar a que la Fiscalía pueda dar toda la información. Ellos están haciendo su trabajo y habrá resultados. Aquí no hay impunidad ni tolerancia con ningún agresor. Dentro de mis facultades, que la ley me permite, seguimos haciendo todo lo que podemos hasta donde debemos.

“Hay noticias tristes y situaciones que NO deberían suceder. Sin embargo, aquí estoy dando la cara y siempre será así ante cualquier situación o problema. La seguridad es una prioridad y, a partir del día de hoy, iniciaré con una serie de estrategias permanentes para garantizar la paz y la tranquilidad de toda la población. Abasolo no puede ni va a perder su tranquilidad”, dijo el alcalde en la publicación.

¿Qué sabemos de la desaparición de Estefany Judith?

Estefany salió de su domicilio ubicado en la comunidad Estación Joaquín, le dijo a su familia que se dirigía a las oficinas de Tránsito Municipal ubicadas en la plaza principal, a un costado de la Presidencia Municipal de Abasolo. Esta fue la última ocasión en que fue vista por su familia.

Después se denunció su desaparición, pero para su búsqueda no se activó el Protocolo Alba, solo se emitió una ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Familiares, amigos y sus compañeros de la Cruz Roja, iniciaron también una campaña de búsqueda de la joven.

En la Cruz Roja Abasolo y en la Delegación Estatal se difundió su ficha. Además, la Célula Municipal de Búsqueda realizó trabajos en campo en la zona cerril conocida como Brinco del Diablo.

Asimismo, familiares y amigos realizaron una marcha la mañana del miércoles 12 de febrero para exigir a las autoridades intensificar las labores para la localización de la joven paramédica.

Pese a los esfuerzos de búsqueda realizados durante los últimos días, no se logró localizarla con vida. Fue la noche del mismo miércoles cuando se informó que fue hallado el cuerpo de la joven, a una semana de su desaparición.

En al menos 17 municipios de Guanajuato se declaró la Alerta de Género, pero persisten la desaparición y el asesinato de mujeres.

Este hecho se suma al ocurrido recientemente en Celaya, donde un hombre fue detenido tras morderle el glúteo a una mujer.