Ola de calor, implacable con monos aulladores; mueren ejemplares ahora en Veracruz

En los municipios Hueyapan de Ocampo y Catemaco, al sur de Veracruz, se han registrado muertes de ejemplares de monos aulladores, por lo que las personas se han movilizado para brindar apoyo y atender la situación.

En el municipio de Hueyapan de Ocampo han sido al menos tres decesos de monos, que fueron auxiliados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil Municipal, mientras que en Catemaco se han registrado otras muertes más.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó estos hechos y dijo que ya se tenía reportes en otros estados, pero las muertes se han extendido también a municipios de Veracruz.

”Cabe señalar que los primeros registros sobre la afectación de monos aulladores ocurrieron en la región de la Chontalpa en Tabasco y los municipios de Juárez y Pichucalco en Chiapas, sin embargo, ya se tienen reportes de casos en los estados de Campeche y Veracruz.”, indicó la Semarnat a través de un comunicado.

¿Cómo han ayudado las personas a los monos aulladores?

Entre las autoridades federales y la población civil comenzaron a realizar acciones como colocar bebederos y alimentarios en la zona de Los Tuxtlas, que es el ecosistema donde habitan los monos.

A través de redes sociales, la población civil ha externado su preocupación por esta situación y señalaron que se están organizando para realizar diversas labores que puedan ayudar.

”Esto es Veracruz, empezaron a caer los primeros monos saraguatos en Veracruz (…) ya no es Tabasco, ya no es Chiapas, también Veracruz, lo preocupante es la distancia entre grupos de monos que están cayendo porque esto no se trata nada más de la ola de calor, esto nos indica que hay algo más que está afectando a estos monos”, afirmó uno de los usuarios.

”De monos a seres humanos es fácil que suceda el intercambio de enfermedades (…) trabajaremos por llevar insumos, por ayudar a las autoridades”, sentenció.

Cabe señalar que las autoridades ambientales han señalado que no han detectado ninguna enfermedad entre los monos que han fallecido, sino que se trata de problemáticas derivadas de la ola de calor.