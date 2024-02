Primero los pobres... familiares: El ‘Cuau’ tiene a su mamá y primos trabajando en el Gobierno de Morelos

¿Juntos Haremos... transas? Partidos de oposición en Morelos acusaron al gobernador Cuauhtémoc Blanco de haber construido una ‘red de nepotismo’ con la que beneficia a su madre, dos tías y otros familiares directos con puestos en el Gobierno y sueldos especiales.

Al revisar los directorios de funcionarios públicos de cada secretaría del Gobierno de Morelos, se descubrió que el ‘Cuau’ da trabajo también a su hermanastra, primos y sobrinos “quienes ostentan cargos de directores con un salario superior a los 50 mil pesos mensuales”, acusaron los dirigentes estatales del PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas

Los líderes opositores señalaron que “se destinan partidas especiales con la contratación de supuestos servicios, en favor de su mamá Hortensia Bravo y de sus tías, hermanas de su mamá, de nombres Esperanza y Patricia Bravo”.

¿Qué puestos tienen los familiares de Cuauhtémoc Blanco en el Gobierno de Morelos?

Los partidos de oposición afirmaron que familiares de Blanco ganan hasta 50 mil pesos mensuales. (Especial)

La investigación de los partidos opositores muestra que Fabiola Nidia Blanco Fernández, media hermana del exfutbolista, trabaja como directora general de Mipymes, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico,

Armando Shajid López Bravo, hijo de su tía Esperanza Bravo, es el responsable de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y a la esposa de este, Sicard González Darllet, es directora general de Cultura Comunitaria, adscrita a la Secretaría de Turismo y Cultura.

Sobrinos y nietos de su tía Patricia Bravo ostentan también cargos en la administración actual: Amirov Abdiel Guerrero Rojas es coordinador de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo y Cultura, y Daniel Guerrero Rojas está asignado a una dirección dentro de la Coordinación de Comunicación Social.

Según las fichas técnicas, ambos fueron contratados a unos meses de que Cuauhtémoc Blanco asumiera la gubernatura del estado.

AMLO defiende a Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco llegó al poder en Morelos vía una alianza del extinto PES con Morena y el Partido del Trabajo. (Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aún padece de un tutupiche en el ojo, estuvo de gira de trabajo el pasado fin de semana para supervisar los trabajos de restauración del Antiguo Palacio de Cortés y murales de Diego Rivera en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos.

El mandatario estuvo acompañado de Cuauhtémoc Blanco en una de sus conferencias y escuchó los abucheos que los asistentes hicieron al gobernador de Morelos.

“Yo pienso que es un gran gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije: no me importa, es mi opinión, y me consta. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos. Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros gobiernos estatales que, en vez de trabajar juntos en bien del pueblo, ellos hacen todo para bloquear las acciones del gobierno federal. Aquí no, en Morelos, aquí trabajamos juntos con Cuauhtémoc”, dijo el viernes pasado.