‘Cuau’ Blanco pide a expareja de su hermano, Ulises Bravo, dejarlo ‘en paz’ tras acusarlo de violencia

Ulises Bravo Molina, líder de Morena en Morelos y medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue acusado por Liu León Luna, su expareja sentimental, por violencia doméstica, de género y amenazas.

A principios de diciembre de 2023, León Luna confesó en entrevista para Radio Fórmula que vivió violencia con su expareja, con quien tiene una hija, por lo que pidió que el partido guinda reconsidere su nombramiento y le cierre las puertas: “Morena no merece este tipo de personas, son personas falsas que muestran otra cara a la gente”.

En aquella ocasión, la víctima, quien vivió una relación de 11 años con Bravo Molina, describió que al inicio todo marchaba bien; sin embargo, al pasar el tiempo, el pariente de Cuauhtémoc Blanco “abusó, vejó, amenazó y golpeó” en varias ocasiones a la mujer.

En redes sociales, circula una grabación aparentemente con la voz del gobernador de Morelos, quien le advierte a Liu León que si denuncia a su medio hermano, podría perder el cargo como presidente de Morena en Morelos.

“Sí le afecta, claro que sí le afecta, porque si tú no sabes en la ley, si tú denuncias y no hay una pensión, no puede ser elegible y le quitan también el cargo de presidente de Morena”, se escucha.

Incluso, Blanco le pide que deje de molestar a Ulises Bravo para que realice sus aspiraciones políticas: “No va a llegar, deja de chingar, te lo pido, deja de chingar porque si no se va a ir todo a la mierda y te vas a quedar sin nada, y este wey se va a quedar sin trabajo”.

Hasta el momento se desconoce la veracidad del audio e, incluso, se especula que la voz del mandatario estatal pudo ser modificada con Inteligencia Artificial. El exfutbolista hasta el momento no ha brindado un posicionamiento.