Xóchitl Gálvez mandaría a Cuauhtémoc Blanco a la cárcel si es presidenta de México

Entre broma y broma, Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México, advirtió con mandar a prisión al exfutbolista y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, mientras que a Marcelo Ebrard lo invitaría a formar parte de su gabinete si algún día es presidenta de México.

Xóchitl Gálvez fue invitada al programa ‘Qué importa’, de Imagen TV, donde fue cuestionada por los conductores Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal si en caso de ser la máxima mandataria del país asignaría a ‘Cuau’ a una secretaría, a una embajada o lo mandaría a la cárcel.

“Hijole, ese está entre cárcel o cárcel”, respondió entre risas la también ingeniera en computación sobre la leyenda del Club América y de la Selección Mexicana de futbol.

Mientras que al respecto de Ebrard Casaubón, la coordinadora del Frente Amplio por México adelantó que en caso de no ganar la elección interna de Morena como coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, lo invitaría a trabajar con ella.

“Sí, a Marcelo no lo eligen como el candidato de Morena, no estaría mal trabajar con él. Es que al menos él está a favor de las energías limpias y eso me gusta mucho de él. Ha hecho un buen trabajo como canciller, es un buen tipo”, comentó a Videgaray y al ‘Estaca’.

Xóchitl Gálvez será la candidata a la Presidencia del Frente Amplio por México. (Daniel Augusto)

El ‘Cuau’ no sabe si seguirá en la política, quiere ser entrenador

Cuauhtémoc Blanco confesó en una entrevista con el Escorpión Dorado hace unos días que después de terminar su sexenio como gobernador de Morelos no sabe a qué se dedicará, pero le gustaría ser director técnico y para ello piensa prepararse en Europa.

“Yo siempre he dicho que lo que diga el de allá arriba (Dios). Si se da (seguir en la política), qué bueno, y si no, me regreso al futbol”, aseguró el ‘Cuau’ y confesó que antes de entrar a la política su plan era irse un mes a Europa a prepararse y regresar como entrenador, pero se dio la oportunidad de ser presidente municipal de Cuernavaca y luego gobernador de Morelos.

“La neta, la pinche política, nunca me gustó. Cuando me vine a Cuernavaca, mi mamá me regañó, pero le dije: ‘Deme la oportunidad, nosotros venimos de abajo, es la oportunidad de ayudar a la gente’”, contó Blanco Bravo en la entrevista.