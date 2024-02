Papá de Esmeralda Castillo acusa que la han borrado del registro de personas desaparecidas

José Luis Castillo, papá de Esmeralda Castillo Rincón, denuncia que el nombre de su hija no aparece en el registro de personas desaparecidas. (Andrea López Trejo I El Financiero)

José Luis Castillo, papá de la joven Esmeralda Castillo Rincón, ha denunciado que el nombre de su hija desaparecida ha sido eliminado de la lista de personas desaparecidas en México, luego del censo realizado por el Gobierno federal.

Apenas en diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la nueva estrategia del censo, unas 16 mil personas que estaban en el registro de desaparición ya fueron localizadas; aún así, dijo que sus nombres no serían eliminados de la lista y apuntó que continuarían las labores de búsqueda.

No obstante, José Luis Castillo ha informado que el nombre de Esmeralda ya no está.

“¿De qué se trata?, es la pregunta que le hacemos al señor Andrés Manuel López Obrador. Esmeralda Castillo desapareció el 19 de mayo en Ciudad Juárez físicamente, y ahora en diciembre de 2023 desaparecen de la lista de desaparecidos a esmeralda, es una doble desaparición, ¿o de que se trata?”, cuestionó José Luis.

Martha Alicia Rincón y José Luis Castillo son padres de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida en 2009 en Ciudad Juárez. (Cuartoscuro)

“Esmeralda no figura como persona desaparecida, lo cual significa que hoy ninguna autoridad la busca, pese a que se desconoce su paradero”, apuntó en una entrevista con MVS Radio.

José Luis dice que, al cuestionar esta decisión, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde ha dicho que esto se debe a que Esmeralda “está ubicada”, pero no localizada. Según la explicación, su nombre habría aparecido en los registros de vacunación por COVID-19 de años pasados. No obstante, no se sabe dónde está.

“Seguimos de pie y seguimos buscando a Esmeralda y a todas las niñas desaparecidas. ¿Cómo es posible que a una familia que se ha mantenido por 15 años en la búsqueda de mi niña, me la desaparezcan, y ahora ninguna autoridad la esté buscando?”, cuestionó el papá de Esmeralda Castillo.

Don José Luis es conocido por su activismo, pues tiene varios años buscando a su hija y ha aparecido en manifestaciones y otros eventos públicos con su gran lona, que tiene el rostro de Esmeralda y la leyenda “No me olviden, falto yo”.

Al hacer una revisión en el sitio web de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, el nombre de Esmeralda Castillo Rincón no aparece en el sistema, tal como lo indica José Luis.

Al hacer una búsqueda similar con un solo apellido, “Esmeralda Rincón”, el sistema arroja un folio de búsqueda con una leyenda que indica “Con indicios” en el apartado de “Personas ubicadas”, no obstante, no se despliega el nombre de la persona al que pertenece el folio, pero sí se indica la entidad: Chihuahua.

José Luis, papá de Esmeralda, denuncia que su hija no está en el registro de desapariciones. (busquedageneralizada.gob.mx)

El señor José Luis reconoció que este no es el único ‘golpe’ que ha habido en el caso de su hija. Y recordó que antes las autoridades condicionaron la entrega de avances en la investigación a cambio de que él aceptara por escrito que Esmeralda estaba muerta.

“No es que niegue que existan muchas posibilidades de que así sea, pero denme un cuerpo, una prueba de muerte de Esmeralda”, dijo a MVS Radio.

De acuerdo con el portal YoCiudadano, fue la Fiscalía Especializada en Atención a las Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM) Zona Norte la que buscó este acuerdo con la familia de la joven, hace un par de años.

José Luis adelantó que visitará la Ciudad de México para la marcha conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y buscará tener una reunión con la secretaria Luisa Alcalde.

¿Qué le pasó a Esmeralda Castillo Rincón?

Esmeralda Castillo Rincón fue vista por última vez el 19 de mayo de 2009, en el cruce de las calles Rafael Valverde y Vicente Guerrero, en la colonia Centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenía 14 años en ese momento. Ahora, tendría unos 28.

Esmeralda se dirigía a la escuela ese día, de acuerdo con lo que ha contado su familia. Y desde ese momento la buscan.

Martha Alicia Rincón, mamá de Esme, ha hablado de lo preocupante que es la desaparición de su hija y de otras jóvenes en la ciudad fronteriza.

Apenas en octubre de 2023, la Fiscalía de Chihuahua ofrecía una recompensa por información sobre Esmeralda Castillo. (Especial)

En octubre, la Fiscalía de Chihuahua y la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua compartieron una ficha con los datos personales de Esmeralda, así como con dos fotografías: una de su rostro adolescente, y otra editada según la edad que tendría tras 15 años de su desaparición.

La Fiscalía estatal también ofreció en octubre de 2023 una recompensa de 200 mil pesos para promover la participación ciudadana, para quien pudiera aportar información que ayude a esclarecer la desaparición de Esmeralda.