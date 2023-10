Autopista México-Querétaro: Bloqueo ocasiona fila de autos de 8 km rumbo CDMX

Los manifestantes amenazaron con no retirar el bloqueo en la Autopista México-Querétaro si no se presenta el fiscal regional.

Cuautitlán Izcalli, EDOMEX. Un grupo de aproximadamente 30 personas bloquea los carriles centrales de la Autopista México-Querétaro, a la altura de la Koblenz en el municipio de Cuautitlán Izcalli, lo que ha provocado un kilométrico congestionamiento vial en dirección a la Ciudad de México.

Los manifestantes, que se identificaron como habitantes del municipio de Coyotepec, exigieron la aparición de un joven que fue detenido hace unos días por agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado de México, y hasta el momento desconocen su paradero.

Buenos días. #AutMéxicoQuerétaro, km 35, dir. CDMX. Continúa cierres intermitentes por presencia de manifestantes. En la zona se registran 8 km de fila aprox. Toma tus precauciones. Para más información llama al 074. — CAPUFE (@CAPUFE) October 16, 2023

Con pancartas donde se puede leer: “Mi hijo es inocente. Te queremos Boti, te queremos”, exigieron la presencia de funcionarios de la Fiscalía mexiquense para que les informe sobre las acusaciones en contra de su familiar.

Alma María, la madre de ‘Boti’, relató que el pasado martes detuvieron a su hijo presuntamente porque portaba en su vehículo la copia de una placa de circulación, y que los agentes le manifestaron que en 48 horas iba a salir porque no era un delito grave.

“Nunca salió del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli”, afirmó la señora, quien detalló que horas después las autoridades ministeriales le dijeron que lo habían detenido de nuevo por el delito de cohecho, pero no nos dijeron dónde estaba.

“Lo anduvimos buscando y nos enteramos que estaba en el Ministerio Público de Ecatepec, donde nos dijeron que lo habían detenido en su domicilio. En ese momento lo pude ver y me dijo que desde que lo detuvieron el martes no lo habían dejado salir”, afirmó.

Sin embargo, la madre de ‘Boti’ señaló que ayer le volvieron a decir que su hijo ya había sido liberado y que no se encontraba en las instalaciones del Ministerio Público de Ecatepec, “pero no sabemos su paradero, nunca lo he visto afuera”, lamentó.

Los manifestantes amenazaron que no retirarán el bloqueo si no se presenta el fiscal regional. En el lugar se encuentran policías municipales, estatales y funcionarios del gobierno estatal.

Por medio de redes sociales, conductores y usuarios del transporte público lamentaron que cada semana es bloqueada esta importante vialidad que se dirige a la Ciudad de México y municipios conurbados.

“Ya llegué tarde, otra vez”, “que vayan y se quejen en la Fiscalía, nosotros no tenemos la culpa”, son parte de los mensajes que se pueden leer de gente desespera que quedó atrapada en el congestionamiento vial.

Cómo vías alternas se pueden circular por los carriles laterales de la autopista; sin embargo, por la carga vehicular son insuficientes, y por las avenidas Jiménez Cantú, El Emisor, y la autopista Cuautitlán-Tlalnepantla o Cuautitlán-Teoloyucan.