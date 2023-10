FIL Monterrey 2023 censura lecturas de ‘Cuenti Drag’; colectivo pide permitir la presentación

Percha LGBT+ ha denunciado un acto de discriminación en su contra por parte de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2023, luego de que la organización del evento invitara al colectivo a formar parte de las actividades con su propuesta Cuenti Drag y, después, censuraran su participación.

En un comunicado, el colectivo explicó que su evento de lectura de cuentos está siendo sometido a discriminación y censura. Y aunque la FIL de Monterrey afirmó que el evento ha sido cancelado luego de “escuchar a las voces que han manifestado su preocupación”, el colectivo ni siquiera ha sido informado al respecto de esto.

El evento de lectura de cuentos por parte de drag queens está planeado para el domingo 15 de octubre, a las 16:00 horas, en la Sala Ficciones de Cintermex en la feria.

Cuenti Drag es una iniciativa inspirada en los eventos internacionales de lectura de cuentos por parte de drag queens. Con esto, se busca promover el respeto, la diversidad y la inclusión a través de eventos donde se lleva a cabo la lectura de cuentos con temáticas sobre los valores y los sentimientos, señala Eli García, director de Percha LGBT+, en entrevista con El Financiero.

✨ ¡Sorpresa! ✨ Cuenti Drag regresa, esta vez en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. 📚✨ Acompáñanos para disfrutar de historias fantásticas y de mucho aprendizaje!

🩵 Evento gratuito para todas las edades.

🗓️ 15 de octubre 2023, 4:00 PM, Cintermex pic.twitter.com/gkd1jjQCEK — PERCHA Colectivo LGBT+ 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@perchalgbt) September 29, 2023

La FIL de Monterrey, organizada por el Tecnológico de Monterrey, dio visto bueno al proyecto de Cuenti Drag para formar parte de su cartelera de eventos de este año, al tratarse de una iniciativa para promover la lectura y dirigido a público de todas las edades. Este incluso aparece en el programa de la feria.

“Nos autorizaron la participación (...) Estas mismas personas estaban al tanto de lo que implica el proyecto, ya lo conocían. Como sabes, cualquier evento donde se incluya a personas de la diversidad con expresión de género distinta, crea polémica, crea comentarios polarizados (...) La Feria del Libro estaba al tanto, incluso fueron ellos quienes nos sugirieron qué libros (leer en el evento), son libros didácticos, son cuentos con mensajes positivos y de respeto”, apuntó.

Esta semana, Percha LGBT+ tuvo una junta con el equipo organizador de la Feria del Libro, donde les compartieron que había comentarios negativos del proyecto, por lo que se solicitó al colectivo que lo modificaran.

“Argumentaban que había amenazas directas de personas, nunca nos dijeron de quién, suponemos que tal vez algún grupo conservador o tal vez alguien con un impacto muy fuerte. Entonces deciden que tenemos que modificar nuestro evento”, señala Eli García, quien dirige al colectivo.

El colectivo Percha LGBT+ pide a la FIL Monterrey permitir su presentación de cuentos, como se había acordado. (X: @perchalgbt)

Las opciones que la FIL Monterrey ofrecía para cambiar al evento era que no se incluyera a drag queens o que la lectura de cuentos solo estuviera dirigida a un público adulto. “Obviamente nos negamos, pues claramente es una censura y consideramos que atenta contra la libertad de expresión, la cual tanto promueve la Feria (...) Querían que realizáramos un evento totalmente distinto al cual pactamos y publicitamos”.

La organización de la Feria Internacional del Libro lanzó un comunicado dando por cancelado el Cuenti Drag, pese a que no envió una resolución al colectivo.

“Lo que nosotros pedimos, es que tanto la la institución como la organización de la Feria del Libro respete lo prometido, respete lo pactado, y nos permitan continuar como hemos estado planeando y como hemos estado trabajando para que el evento siga en pie. Ellos argumentan que no tienen la capacidad de proteger a las personas asistentes cuando realmente sabemos que si pueden sin embargo, no quieren hacerlo entonces, eh? Esto fácilmente se entiende como el hecho de que no quieren apoyar a la población diversa”, consideró Eli García de Percha LGBT+.

@FeriaLibroMty sacando este comunicado sin avisarnos a nosotres por escrito sobre la cancelación del evento. Esto es #discriminación

¡No respetan nuestro proyecto! ¡No respetan nuestra libertad de expresión! Este es un acto de clara discriminación hacia la población LGBT+ pic.twitter.com/2kkLIOc9D9 — PERCHA Colectivo LGBT+ 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 (@perchalgbt) October 5, 2023

¿De qué trata Cuenti Drag y cuál es la importancia de este tipo de proyectos?

Percha LGBT es un colectivo de personas de la diversidad de Monterrey, que realiza varias actividades culturales y promueve el respeto a la comunidad. Entre sus acciones se encuentra la iniciativa Cuenti Drag, que es un proyecto de lectura de cuentos en voz alta a cargo de drag queens.

Este proyecto de Cuenti Drag está inspirado en otras iniciativas similares que se han desarrollado en bibliotecas y espacios públicos de Estados Unidos. Ha habido esfuerzos de este tipo también en nuestro país, por ejemplo, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en 2022, con el Drag Queen Story Hour México.

Para Percha LGBT+ es importante este proyecto, especialmente para diversificar los espacios donde actuan las drag queens.

“Lo que buscábamos (con la participación en la FIL) era diversificar los espacios donde el arte drag es expuesto, ya que comúnmente la sociedad los ha ido encaminando a que este arte solamente se presente dentro de espacios nocturnos, clubes, antros, etcétera”, explicó Eli García en la entrevista.

En su presentación en la FIL de Monterrey 2023 se planeó la lectura de materiales como Nosotras/Nosotros de Ana Romero y Valeria Gallo; El príncipe Valiente tiene miedo de Estelí Meza, entre otros.