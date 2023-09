‘Sonríe a la cámara’: Alcaldesa se disfraza para atrapar in fraganti a tránsitos ‘mordelones’

La presidenta municipal del municipio de San Martín Texmelucan, Norma Layón, realizó una ‘operación encubierta’ y sorprendió a policías de tránsito pidiendo una ‘mochada’ a una persona que conducía por las calles del municipio de Puebla.

Norma Layón compartió un video a través de redes sociales, grabado el pasado 12 de septiembre, en el que se ve que iba a bordo de una camioneta con placas de la Ciudad de México, y disfrazada para no ser reconocida, con el objetivo de confirmar las quejas de los ciudadanos sobre las autoridades de tránsito.

Con un disfraz de peluca, chamarra en color azul y lentes, la alcaldesa comenzó su recorrido por las calles del municipio, y cuando la camioneta estaba en una avenida de Texmelucan, una patrulla detuvo el vehículo. Durante la conversación, el uniformado solicitó al conductor su licencia y tarjeta de circulación.

El conductor aceptó que no llevaba la tarjeta de circulación, ni la licencia, por lo que el policía de tránsito dice que impondría una multa de 6 mil 800 pesos; sin embargo, pidió al chofer que bajara de la camioneta para ‘negociar’ una cantidad, que queda en 3 mil pesos.

Tras pedir ‘la mordida’, Norma Layón baja de la unidad grabando con su celular para encarar al policía como cualquier otro ciudadano, pero el elemento, sin reconocerla, la evade y luego hace una explicación de lo ocurrido. Es ahí cuando se descubre el rostro e informa que es la presidenta municipal de Texmelucan.

La presidenta municipal de Morena reclama a los policías que pidan dinero a los ciudadanos honestos y les remarca que sus acciones no representan a las políticas de la Cuarta Transformación: ‘No mentir, no robar y no traicionar’.

Norma Layón señaló que destituiría a los policías de tránsito de su cargo, así como a Arely ‘N’, su jefa directa.

El video recibió criticas positivas y comentarios que señalaban que parecía una actuación.

“Que valiente al evidenciar a los elementos de tránsito, es usted la mejor Presidenta, nadie por encima de la ley”, comentó una usuaria en Facebook.