Sismos en 19 de septiembre: ¿Qué tan probable es que vuelva a temblar? La UNAM explica

Los memes ya lo apodan como “septiemble” en referencia a los fuertes terremotos que han ocurrido en años pasados durante este mes, principalmente el 19 de septiembre.

La ocurrencia de tres temblores en una misma fecha pero en años diferentes llevó a la UNAM a señalar que es necesario realizar una investigación seria para ver si hay relación entre los tres sismos.

“La coincidencia de fechas de los sismos del 19S merece abrir nuevas líneas de investigación científica. Hay que hacerlo con seriedad y metodología”, señaló la Universidad Nacional Autónoma de México en una publicación en redes sociales

¿Cuántas veces ha temblado el 19 de septiembre en México?

El año pasado volvió a registrarse un temblor magnitud 7 o mayor, por lo que ya son tres sismos ocurridos el 19 de septiembre en un periodo de 37 años, es decir, entre 1985 y 2022.

Los terremotos en este día ocurrieron en 1985, 2017 y 2022. Luego de esos tres terremotos, la población mexicana tiene la duda si habrá un sismo este martes 19 de septiembre en México.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que el registro histórico del Servicio Sismológico Nacional (SSN), que abarca de 1900 a 2022, no tiene datos de que esta misma situación haya ocurrido antes.

¿Por qué tiembla en México?

Este 19 de septiembre se realizará el Simulacro Nacional en México. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

La UNAM señala que México es un país altamente sísmico, donde ocurren más de 15 mil terremotos en un año, “lo que significa que al día el piso se mueve bajo nuestros pies más de 40 veces”.

Antes de que cunda el pánico, la UNAM agrega que “la mayoría de estos movimientos (sismos) son menores a magnitud 4, por lo que nosotros no los sentimos y sólo son detectados por la instrumentación sísmica, pero eso no significa que no esté temblando cada día”.

México es altamente sísmico como consecuencia de estar ubicados entre cinco placas tectónicas. Estas placas son:

La del Caribe

La del Pacífico

La de Norteamérica

La Rivera, y

La de Cocos.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, los temblores que mayormente nos afectan se dan por la interacción entre las últimas tres, “por lo que se genera una zona de subducción (lugar en donde las placas de Rivera y de Cocos se deslizan por debajo de la Norteamericana) que abarca los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas”.

También se tiene registros de sismos en Baja California, como el ocurrido el 4 de abril de 2010, cerca de Mexicali.

¿A cuánto ascienden los daños ocurridos por los terremotos en septiembre?

La compañía de seguros GNP ha pagado más de mil millones de pesos en siniestros derivados de sismos desde 2017 , de acuerdo con cifras emitidas por la aseguradora.

GNP detalló que el sismo del 19 de septiembre de 2017 tuvo un costo aproximado de 61 mil 143 millones de pesos en el sector asegurador por las afectaciones que originó. Del total, GNP pagó más de 825 millones de pesos y señaló que su liquidación más costosa fue por daños a una empresa, con un monto total superior a los 23 millones de pesos.

Los estados con más reportes a aseguradoras por afectaciones durante y después de un sismo son la Ciudad de México, el Estado de México, Colima, Jalisco y Oaxaca.

¿Qué tan probable es que haya un sismo el 19 de septiembre de 2023?

Aunque se tiene la sensación de que ‘septiemble’ es el mes en el que se producen los terremotos más fuertes, la UNAM señala que se han registrado 21 terremotos con magnitud similar, pero que no ocasionaron daños considerables. También asegura que dichos temblores no necesariamente ocurrieron en septiembre.

Para explicar las razones tras la relación mental entre septiembre y los sismos de gran magnitud, el doctor Raúl Valenzuela Wong, del Instituto de Geofísica de la UNAM, dice que, aunque haya otros meses en los que también ha temblado intensamente, la memoria nos ‘regresa’ a aquellos que dejaron más huellas o daños.

El especialista de la UNAM añade que otros sismos de graves consecuencias en la Ciudad de México fueron el del 28 de julio de 1957 y el del 14 de marzo de 1979. El primero conocido como el sismo del Ángel de la Independencia, pues una de sus consecuencias fue que se cayó la escultura ubicada en el Paseo de la Reforma, y el segundo que afectó las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, que en ese momento se encontraba en la colonia Campestre Churubusco.

De los 122 años de datos históricos sobre sismos en México, el Sismológico tiene registros de una docena de ocasiones en que un terremoto magnitud 7 o superior han ocurrido en el país.

La UNAM recientemente inició operaciones en el Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN). (Cuartoscuro/Universidad Nacional Autónoma de México)

Tras publicar un trabajo sobre la posibilidad de un sismo de gran magnitud en la misma fecha, el doctor Miguel Ángel Jaimes, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, asegura que “la ocurrencia de dos terremotos significativos en una fecha específica que afecten el mismo lugar puede parecer muy improbable”.

El doctor Jaime se basó en el uso de distintos métodos de la teoría de la probabilidad como los modelos de distribución binomial, binomial negativa, pruebas de Bernoulli, distribución de Poisson, etcétera y los combinó con estudios de peligro sísmico y de intensidad sísmica para sacar su conclusión

Después de analizar todas las variables y modelos, el doctor Jaimes llegó a la conclusión de que la probabilidad de dos terremotos significativos en la misma fecha en dos años es bastante baja.

“Si el análisis incluye la restricción de que tal evento significativo podría ocurrir en un día determinado (por ejemplo, el 19 de septiembre), esta probabilidad disminuye a ∼0.026 por ciento, lo que lleva a que las probabilidades de que los eventos involucren dos terremotos sean aún más pequeñas”.

De acuerdo con el especialista, las posibilidades de que haya dos o más temblores en un mismo día son más bajas que la probabilidad de que un cometa o asteroide de ∼2 km de diámetro choque con la Tierra.

La posibilidad de un nuevo sismo el 19 de septiembre también es más baja que el hecho de que una persona tenga el corazón del lado derecho o de ganar la lotería.

Aunque la posibilidad de un nuevo sismo el 19 de septiembre sea baja, es importante que participes en el Simulacro Nacional. También se recomienda conocer las medidas de seguridad en tu casa o en tu trabajo y que recuerdes las medidas de “no corro”, “no grito”, “no empujo” en caso de alguna emergencia,

