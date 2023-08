¿Qué es el Knock out Challege, peligroso reto viral detectado en escuela de Mérida?

El lunes 28 de agosto comenzó el ciclo escolar 2023-2024 para estudiantes de educación básica. Sin embargo, no todo ha ido tan bien como se esperaba, ya que en el Centro Universitario Montejo, en Mérida, Yucatán, los alumnos comenzaron a realizar el reto viral Knock out Challege. Los videos comenzaron a circular en redes sociales.

El reto que se hizo famoso en 2020 consiste en dejar inconscientes a las personas por algunos segundos. El desmayo es provocado por falta de oxígeno en la arteria carótida, lo que puede desencadenar daño cerebral.

En los videos se observa a un estudiante apretando el pecho de su compañero, que segundos después se desvanece.

Enseguida se deja de ejercer presión sobre el pecho y el estudiante se incorpora. ‘’Me fui 20 segundos, no me acuerdo, no me acuerdo’', dijo el estudiante que se desmayó. Sus compañeros alrededor suyo no dejan de reír.

Aunque en las imágenes se puede observar que los jóvenes se divierten una vez que su compañero recobra la conciencia, parecen ignorar que la falta de oxígeno que ocasiona el desvanecimiento de una persona puede ocasionar pérdida de la memoria a corto plazo, convulsiones, daño cerebral, coma e incluso, en casos extremos, hasta la muerte.

La institución educativa tomó cartas en el asunto de inmediato y compartió un comunicado en sus redes sociales, donde informan que activarán el Protocolo de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes.

‘’Apegándonos a nuestro protocolo, reglamento escolar, y los lineamientos de las autoridades educativas, los cuales prohíben categóricamente cualquier tipo de conducta peligrosa que ponga en riesgo la sana convivencia, la salud o la integridad de nuestros estudiantes, hemos aplicado las acciones disciplinarias y formativas correspondientes a quienes fueron partícipes de este reto viral’', detalló el Centro Universitario Montejo.

El Knock out Challenge se hizo popular hace unos años a través de Twitter (X), y ahora regresa para hacer presencia en TikTok.

Con información de Quadratín.