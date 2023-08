Caso Lagos de Moreno: Gobernador confirma que restos no son de jóvenes desaparecidos

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó, con datos de la Fiscalía para desaparecidos, y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que los restos encontrados durante las indagatorias en Lagos de Moreno no corresponden a ninguno de los jóvenes reportados como desaparecidos.

En un primer momento, se supuso que el cadáver localizado calcinado dentro del vehículo Volkswagen Jetta, correspondería a Jaime, uno de los afectados, pues sus amigos circulaban a bordo del automotor antes de ser plagiados en el Mirador de San Miguel.

”Hay elementos para decir que esas osamentas no corresponden a los jóvenes, lo hemos ya platicado con los papás, pero les pediría nada más que en esos temas, como siempre lo hemos hecho, los detalles pueda dárselos la Fiscalía, pero sí podría adelantar que en un principio esas osamentas no corresponden a los jóvenes”.

El 17 de agosto, elementos de la Fiscalía de Jalisco resguardaron una bodega abandonada en la comunidad de Las Trojes, en Lagos de Moreno, “se les dio la información a los papás, y que ya también ellos corroboraron, que no son ellos porque había una placa en uno de los huesos y definitivamente que no tenía nada que ver con ellos, o sea ya es información de que ellos no son”.

Asimismo, el gobernador informó que la investigación de la desaparición de los jóvenes Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, aún no ha sido atraída por la Fiscalía General de la República, a pesar que ya se solicitó ejercer la facultad de atracción, “no creo que sea necesario exponer y explicar que detrás de esto hay un tema de delincuencia organizada y creemos que la fiscalía de la República tiene que atraer el caso y no lo ha hecho”, aseguró.

Cuestionado por el aseguramiento de restos humanos localizados en una ladrillera abandonada, predio ligado a la investigación de la desaparición de los muchachos, el gobernador señaló que están en proceso de identificación.

El pasado viernes 18 de agosto, los padres de los jóvenes desaparecidos acudieron a la fiscalía para revisar los fragmentos anatómicos del más reciente hallazgo, y no los reconocieron en las fotografías que les mostraron.

Alfaro desmiente desaparición de hermanos en Lagos de Moreno

Alfaro Ramírez lamentó el actuar de algunos medios de comunicación en el caso que se dio a conocer el fin de semana de la presunta desaparición de varios hermanos, también en el municipio de Lagos de Moreno, fue falso y pidió no atender mensajes que no tienen una fuente oficial de confirmación, “seguimos viendo cosas muy raras, no se puede jugar con esos temas y los medios de comunicación, lo digo con respeto tiene que hacer una valoración de cómo manejar esa información porque lo que se generó durante el domingo me parece de la más alta irresponsabilidad”.

El mandatario agregó que esa mentira puso en riesgo a los elementos de las corporaciones policiacas que “acudieron para atender reportes anónimos, la verdad es que es lamentable lo que sucedió, y le pido a la gente que atienda fuentes oficiales, así como mantener una actitud responsable ante hechos como estos”.