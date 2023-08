‘No actuó solo’: Familia asegura que hay ‘otro implicado’ en el feminicidio de Milagros

Miguel de Jesús Octavio ‘N’ - feminicida de Milagros Montserrat- no actuó solo, asegura la familia de la víctima.

Ernestina Meza -madre de la joven asesinada la mañana del jueves 10 de agosto en las calles de León, Guanajuato- encabezó una manifestación este fin de semana para exigir justicia para su hija y exigió la pena máxima para el presunto homicida.

Sin embargo, Ernestina también aseguró que hubo un tercer involucrado en el crimen de su hija, aparte del presunto autor material Miguel de Jesús Octavio ‘N’, aunque no dio nombres ni detalles de ese cómplice.

La madre de la víctima afirmó que existe otro video del ataque contra su hija, en el que se observa que Miguel ‘N’ recibió una llamada minutos antes de apuñalar en cinco ocasiones a Milagros Monserrat.

“Fue a dos cuadras de mi casa, ella iba a trabajar. Pero ya la estaba esperando (Miguel ‘N’). Antes de que le hiciera esto, él recibió una llamada, se ve en el video, como diciéndole que ahí iba ya. Hay alguien detrás”, aseguró.

“No la felicité por la mañana porque me confié que la vería por la tarde”, añadió la madre.

Por su parte, Érika Meza, una de los siete hermanos de Milagros Montserrat, reiteró que su exigencia para el juez es que Miguel de Jesús Octavio ‘N’ sea sentenciado con la máxima penalidad por este feminicidio.

“Nos sentimos mal…nos da un poco de alivio saber que el homicida de Milagros ya está detenido, ahora queremos que nos ayuden a seguir difundiendo porque queremos que el delito sea catalogado como feminicidio y le den la pena máxima a Miguel”, declaró la hermana de Milagros.

De acuerdo al Código Penal de Guanajuato la penalidad puede ser hasta 60 años. El artículo 153-a dice textualmente lo siguiente: “Al responsable de feminicidio se le impondrá de treinta a sesenta años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

Erika dijo que no conocían al presunto asesino de su hermana, y que Milagros Monserrat nunca les hizo saber a su familia que se sintiera con miedo o amenazada. “Nunca nos dijo que se sentía con miedo o amenazada sobre algún suceso que le haya pasado, no tenemos conocimiento”, reveló.

Érika Meza, agradeció a las personas que apoyaron para que pudiera ser detenido el presunto feminicida en tan sólo 38 horas.

”Queremos agradecer a las personas que gracias a ellas fue de gran difusión y que hizo posible la detención de esta persona… sí me han platicado que el video está muy fuerte, yo no lo he visto, no tengo el corazón para verlo, sólo me lo han platicado y aun así se me apachurra el corazón.

“Nos sentimos muy satisfechos, la verdad, la respuesta fue pronta (...) Tampoco hemos declarado, apenas se dio hoy (domingo) la primera audiencia”, declaró.