‘Y no pongo Peso Pluma’: Bar de Coahuila explica por qué no pone corridos tumbados

El bar La Yarda Food Station dijo por qué no pone a Peso Pluma. (Facebook: La Yarda Food Station)

El bar Yarda Food Station de Monclova, en la región centro Saltillo, Coahuila, se viralizó esta semana tras publicar en su cuenta de facebook y en sus pantallas la afirmativa: “¡Y no pongo Peso Pluma!”.

“Nuestro concepto de restaurante bar, fonda o como lo quieras llamar no es lujoso, es lo más modesto, y con gran corazón, principios y valores. Por lo tanto nos limitamos a poner música de Peso Pluma, canciones que alteran el orden y que no aportan algo de productivo para la juventud de estos tiempos, que cabe mencionar son bombardeados por todos lados con malas influencias”, explicó el establecimiento en su red social.

Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como ‘Doble P’, o Peso Pluma, es un cantante de corridos tumbados que encabeza listas musicales de popularidad en México y a nivel mundial. Este género tiene una mezcla de sonidos como hip-hop, trap y, reaggaetón, que narran vivencias urbanas de áreas precarizadas o de gente que vive con lujos y excesos.

Armando Guadiana, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), prometió al electorado coahuilense al concluir su participación en el primer debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que Peso Pluma se presentaría en vivo como agradecimiento en caso de ganar la gubernatura del estado.

“Nuestro pensamiento es que la cerveza no separa familias, al contrario. Puedes venir a tomar con tu familia, hijos, esposa; fomentamos el consumo moderado donde tenemos brincolín, videojuegos y próximamente más amenidades, hay lugares para todo y para todos y así como hay personas a quien no les parezca nuestra forma de pensar (hablando musicalmente) habrá personas a las que sí, y para esas a las que no les gusta habrá lugares donde puedan escuchar la música de su preferencia”, resaltó el establecimiento.

La decisión del restaurante con terraza al aire libre obtuvo comentarios favorables y desfavorables, no solo de su clientela, si no de la gente que se percató tanto de la publicación en facebook como en las pantallas del establecimiento, donde la advertencia es permanente.

“¡Ahora restaurante payaso por no seguir las canciones de moda! No señores, los corrido bélicos y el reggaetón con vocabulario vulgar no deberían de existir”, respondió el restaurante a los comentarios negativos.