Bionce Jazmín Amaya, residente de Texas, desaparece en Nuevo León

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León activó un reporte de búsqueda de la joven Bionce Jazmín Amaya Cortéz, de 20 años, residente de Mission, Texas, quien desapareció hace unos días en el municipio de China, ubicado al oriente de Nuevo León a unos 120 kilómetros de la Zona Metropolitana de Monterrey.

En redes sociales los familiares de la joven informaron que la última vez que se supo de ella fue el domingo 9 de abril, después de que fue dejada por sus amigos en la entrada de China, donde supuestamente pasaría otro vehículo por ella.

“Sus amistades me dicen que la dejaron en una calle oscura a la entrada de China, Nuevo León, México y que no podía ver el vehículo en el que se iba a ir y que no recuerdan muy bien que ropa tenía puesta”, indicó la hermana de la joven.

“La última vez que se comunicó con mi mamá fue en la noche el domingo y ya después no le entran los mensajes y se tenía que regresar a Mission el lunes temprano”, agregó.

La Fiscalía de Justicia informó que fue el miércoles 12 de abril cuando el agente del ministerio público adscrito al Grupo de Búsqueda Inmediata recibió el informe de la policía municipal de China, en el que daba cuenta de la llamada que alertó de la desaparición de la joven.

Se informó que la mujer, quien de acuerdo con las publicaciones es madre de un bebé de cuatro meses, es de complexión delgada, mide 1.60 metros, cabello largo negro y lacio. De las prendas que vestía al momento de su desaparición no se tiene conocimiento, pues las personas que la vieron por última vez no recordaban esos datos.

Las autoridades informaron que dieron inicio de la investigación y las labores de búsqueda, mientras que la familia de la joven pidió el apoyo de la ciudadanía de Nuevo León y en caso de contar con información de su paradero se comuniquen al 956-897-4673.

Reporte de búsqueda de Bionce Jazmín Amaya, desaparecida en el municipio de China en Nuevo León.

Desaparecen 4 mujeres residentes de EU en Nuevo León

Esta sería la cuarta ciudadana o residente de Estados Unidos que desaparece en las últimas semanas en Nuevo León. El pasado 25 de febrero se reportó que las hermanas Marina y Maritza Pérez Ríos, de 47 y 48 años, habitantes de McAllen, Texas, fueron vistas por última vez también en el municipio de China.

Las mujeres viajaban acompañadas de su amiga Dora Alicia Cervantes de 53 años y presuntamente tomaron por error la carretera a Méndez Tamaulipas, cuando pretendía llegar a un mercado de Montemorelos, en la región citrícola del estado. A la fecha se desconoce su paradero.

Las desapariciones de mujeres de Nuevo León se visibilizaron después que el año pasado se reportaron casos como el de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa, Yolanda Martínez Cadena y María Fernanda Ruiz, quienes fueron encontradas sin vida luego de su desaparición.