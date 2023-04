Desaparecen tres estudiantes de Bachilleres en Tabasco; llevan una semana ausentes

Desde el pasado 30 de marzo tres jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres de Tabasco número 6 (COBATAB) desaparecieron en el municipio de Cunduacán, por lo que la Fiscalía General del Estado activó la Alerta Ámber y pidió ayuda a la población para localizarlas.

Sus madres siguen buscándolas desde entonces, pues la última vez que vieron a las adolescentes se dirigían a la preparatoria. Sin embargo, después se enteraron que Perla, Betsaida y Verónica no se presentaron al plantel ese día.

Y aunque las tres aparentemente se fueron juntas, los testimonios de quienes las conocían apuntan a que a pesar de estudiar en el mismo lugar, no eran amigas ni se frecuentaban por alguna actividad en particular.

¿Qué pasó con las jóvenes desaparecidas?

“Ella me manda un mensaje diciéndome: mamá, en el cuarto te dejé un papel, léelo”, relató María Elide Garcia Badal, madre de la menor de 16 años, Verónica Rodríguez García.

En la carta, la niña sólo le decía que no iba a entrar a clases. A las 22:00 horas le mandó un video para decirle que estaba bien y después cortó comunicación. “Es un video oscuro, como un ruido de un carro nada más”, recordó la madre al respecto.

Perla Luz López Suárez, madre de Perla Zurita López, dijo que su hija salió a las 11:00 horas y a las 18:30, cuando ya debía estar en casa y no regresó, decidieron comenzar a buscarla, sin encontrar respuestas.

Lamentó que nadie pudiera llevarla a la escuela ese día, como era costumbre, y calificó como una “verdadera angustia” el no saber dónde se encuentra o si está sufriendo.

Finalmente, María Elizabeth Tejada Pérez, madre de Betsaida Torres Tejada, expuso que su hija nunca había faltado a clases y, al igual que las otras dos chicas, no tenía conflictos con nadie ni había indicios de que tuviera intenciones de huir.

“Me llegó un mensaje supuestamente de mi hija, pero yo siento que no fue ella, porque ahí me tutea y mi hija no me tutea, mi hija siempre me hablaba de usted. Me decía “no me busques porque me voy, no te preocupes”, pero mi hija nunca me habla de tú”, explicó la mujer.

Ante tal situación, las madres de familia hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y ayude a agilizar la búsqueda, pues en la Fiscalía del Estado sólo les piden mantener la calma, pero los días siguen pasando.

También solicitaron al gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, que las apoye para que cuanto antes se dé con el paradero de las alumnas, y pidieron a cualquiera que tenga información que la comparta con las autoridades.