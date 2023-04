Líderes del PRD en Ecatepec ‘voltean bandera’ para apoyar a Delfina rumbo al Edomex 2023

El exdiputado federal y el principal líder del PRD en Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, renunció a su militancia perredista y se sumó a la candidatura de Delfina Gómez Álvarez, candidata de la alianza conformada por Morena, del Trabajo y Verde Ecologista a la gubernatura del Estado de México.

Martínez Vargas, quien también fue también candidato del PRD a la presidencia municipal del Ecatepec, que cuenta con el padrón electoral más grande del Estado de México, con 1 millón 276 mil electores, afirmo que tras realizar reuniones al interior del partido y las organizaciones que lidera, acordaron apoyar a Delfina Gómez y no a Alejandra Moral, quien representa a la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD).

En su participación durante el evento proselitista que realizó Delfina Gómez en este municipio, este martes 4 de abril, Octavio Martínez llamó “valientes” a los maestros que se encontraban en el lugar participando.

Después de enumerar las carencias de servicios públicos que se padecen en Ecatepec, como el agua potable, seguridad, salud y empleo, dijo que lo importante ahora es que Delfina Gómez sea gobernadora del Estado de México.

En pleno mitin, el Martínez Vargas y su hermano, ambos consejeros nacionales del PRD, se desprendieron de los chalecos amarillos que portaban y se colocaron otros color guinda con las siglas de Morena y el nombre de Delfina Gómez.

La representante de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’ agradeció la decisión del ahora experredista: “Sé que es muy difícil dar un paso como el que han dado, pero les puedo asegurar que no se van a arrepentir, en mi tendrán no sólo una compañera sino una gente que siempre estará comprometida con lo que estamos representando. No les voy a fallar porque ustedes me están dando su confianza y a mí me han enseñado que quienes nos dan su confianza tenemos que responder”.

Ante alrededor de 3 mil asistentes reconoció que en Ecatepec, como en otras regiones de la entidad, aqueja la escasez de agua y la inseguridad. Por ello, dijo, mantendrá y mejorará programas sociales existentes en el Estado de México, como el Salario Rosa, pero sin condicionamientos políticos.

Tambien se comprometió a construir dos C5 en la zona sur y duplicar las 20 mil cámaras de vigilancia, vincular a estos centros las cámaras de las unidades de pasajeros y los botones de pánico.

Finalmente, apuntó que su proyecto también contempla la conclusión del Hospital Oncológico de Ecatepec que actualmente está en obra negra.