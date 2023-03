Caso Lebaron: vinculan a proceso a implicado en masacre a la familia

Martín “M” fue vinculado a proceso por su probable participación en la masacre de la Familia Lebaron sucedida el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora.

El indiciado fue detenido en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua el pasado 9 de marzo y quedó interno en el Centro Federal de Readaptación Social CPS 12, en Guanajuato.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dio a conocer que obtuvo vinculación a proceso en contra de Martín “M”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, y daños, por los hechos violentos ocurridos en los límites entre Sonora y Chihuahua.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ejecutaron orden de aprehensión en la capital de Chihuahua, en contra del indiciado hace una semana.

Reacciones sobre el caso Lebaron

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la FEMDO, aportó los medios de prueba para que el Juez de Control otorgara dicha vinculación, ratificará la prisión preventiva oficiosa y fijará tres meses para la investigación complementaria.

La masacre de la familia LeBarón ocurrió el 4 de noviembre de 2019 cuando presuntos miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia méxico-estadounidense LeBarón, en una intrincada zona de la sierra de Sonora, en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, en el extremo noreste del estado y muy cercano a sus límites con el de Chihuahua.

El pasado miércoles 15 de marzo, Adrián Lebarón, padre de una de las mujeres y abuelos de algunos de los niños masacrados pidió que se considere el crimen de Bavispe como terrorismo y feminicidio.

“Pedimos que, en la masacre de mi hija, nietos y familia, también se reconozcan los delitos de TERRORISMO Y FEMINICIDIO, pero de nuevo el sistema nos dice que no tenemos el derecho de pedir.

Duele la indolencia. Lo que necesitamos es reconocer los problemas…”, escribió en su cuenta de Twitter.

”Hoy fue la audiencia de uno de los sicarios. Es difícil verles el rostro y escuchar como los quemaron vivos. Por primera vez pedimos que se les vincule por los delitos de terrorismo y feminicidio”, indicó en un hilo de tuits.

”Nos arrancaron una parte de nuestro corazón, también la paz de nuestros hogares, la libertad de andar y sembraron mucho miedo.

”Los asesinaron sabiendo que eran mujeres y niños, se dieron el tiempo de escuchar sus gritos, de oír su dolor, de robarles y prenderles fuego”, escribió Adrián Lebaron.

En consideración del empresario y activista, a sus familiares no los mataron por error, los mataron porque el trabajo de los cárteles es crecer su poder apoderándose de nuestro miedo.

“Hoy un juez resolvió que las víctimas no podemos pedir que estudien la comisión de otros delitos”, comentó. Lebarón lamentó que en este sistema no tenemos voz, solo somos testigos mudos que utiliza el sistema para legitimar la justicia que “quieren regalarnos”, la justicia no es un privilegio, reclamó y arrobó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

”Quiero decirle a México que si buscamos justicia es para que nadie, nunca más, vuelva a pasar por esto. A mi hija no me la van a devolver, pero el día que la vea de nuevo y le rinda cuentas, le diré con un abrazo: lo que te pasó no tuvo sentido, pero no fue en vano”, concluyó su argumento.