Suman 114 casos de mujeres desaparecidas en Edomex

Toluca, Méx.- Con 114 casos de mujeres desaparecidas, lo que significa casi tres veces lo registrado en la Ciudad de México, que tuvo 40, enero fue el peor mes de en materia de desapariciones de mujeres en el Estado de México.

En comparación con las 19 desapariciones de féminas contabilizadas en enero del 2022, el incrementó es del 500 por ciento, confirmó un estudio la Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Tras señalar que el 60 por ciento de las víctimas son niñas y jóvenes entre 10 y 24 años de edad, la diputada Mónica Álvarez Nemer reconoció que pese a los esfuerzos que realiza la Legislatura local por aprobar mejores leyes y asignar más presupuesto, hay fallas en la ejecución de efectivas políticas públicas estatales y municipales, y en el adecuado ejercicio de recursos contra desaparición y violencia contra mujeres en la entidad.

La integrante de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, lamentó las cifras en el documento “Indicadores Básicos sobre la Violencia hacia las Mujeres”.

“Es alarmante, no puede ser…, ves al Estado de México que incrementó en un 500 por ciento en desapariciones de mujeres y no hemos logrado erradicar esa problemática tan severa y tan grave para nosotras”, puntualizó.

De acuerdo con el estudio nacional, en enero se registraron 283 víctimas de desaparición en todo el país, el Estado de México concentró casi la mitad de los casos con 114, lo que significa casi tres veces los registrados en la Ciudad de México, que tuvo 40.

Según el estudio de Inmujeres, el Edomex concentró la mayoría de mujeres desaparecidas durante en enero con 114 casos, lo que representa un incremento del 500 por ciento en comparación con las 19 víctimas de 2022. Los municipios mexiquenses con las cifras más altas de delitos sexuales en enero fueron Ecatepec y Toluca.

Ante esta realidad, la diputada Mónica Álvarez afirmó que desde la legislatura local la bancada de Morena se ha enfocado en atender los flagelos que afectan a este sector, en busca de erradicar cualquier tipo de violencia con leyes más efectivas, y que los distintos niveles de gobierno dispongan de recurso suficiente para ello.

Sin embargo, reconoció, que aunque existe un marco normativo sólido, hay una gran falla en la ejecución de las políticas públicas, “la falta de cultura de la legalidad en todos los aspectos por parte del Ejecutivo y del Judicial: “Nos hemos quedado cortos a nivel país y es muy remarcado en el Estado de México.

“De los 11 municipios con Alerta de Género, en el 2021 hubo cuatro que no bajaban los recursos y no hacían lo que les corresponde para cumplir con los requerimientos que establece la ley en tiempo y forma, y tuvimos que hacer un exhorto para que no se perdieran esos recursos”.

Agregó: “Adicionalmente también hay fallas y retrasos en las Células de Búsqueda Municipal que ya son obligatorios por ley, y el 21 de marzo vence el plazo para que los 125 Ayuntamientos cuenten con estas áreas como prioritarias para la localización de personas en las primeras horas de su desaparición, pero muchos no han cumplido”.

En este sentido, anunció que pedirá a la Comisión de Alertas de Género se convoque a una reunión interdisciplinaria entre los tres poderes para realizar una revisión real y concreta de lo que ocurre, y atender las fallas que permitan ir reduciendo los casos de manera efectiva.

También informó que iniciarán recorridos por los 11 municipios con Alerta de Violencia de Género que se le asignaron recursos, para revisar en qué fueron utilizados, y verificar que hayan sido destinados al rubro para el cual estaban etiquetados.