Veredicto sobre García Luna no tiene nada que ver con acuerdos aliancistas: Zambrano

Cuernavaca, Mor.- El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano consideró que el veredicto que declara culpable de cinco delitos al exsecretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, no tiene que ver con la alianza del PRI, PAN y PRD que impulsan para ganar las elecciones de este año en los estados que van juntos, ni de cara al 2024.

“Desde luego que nosotros respetamos las decisiones de los órganos jurisdiccionales, en este caso concreto de este jurado que encontró elementos suficientes para declarar culpable de cinco delitos muy importantes, por parte del gobierno de Estados Unidos, a Gerardo García Luna”, dijo en su visita a Morelos.

“Desde luego que estas cosas deben ser castigadas, que Felipe Calderón, como expresidente de la República, responda en todo caso porque él fue quien lo designó, pero esto no tiene nada que ver con la realización de nuestros acuerdos aliancitas”, expresó.

Zambrano refirió que Felipe Calderón no forma parte de la mesa aliancista ni participa en la búsqueda de acuerdos para conformar la alianza.

Añadió que el asunto de García Luna es asunto del pasado y que AMLO ha ocupado el caso para culpar a sus antecesores de la violencia que vive el país y “ha montado un teatro desde su mañanera para que estemos volteando hacia atrás” aún y cuando quien encontró culpable al exsecretario de Calderón es el Gobierno de los Estados Unidos.

Jesús Zambrano aseguró que el actual presidente ha pactado con el Cártel de Sinaloa, prueba de ello, dijo, la liberación de Ovidio Guzmán y después tuvo que recapturarlo por las propias presiones del país vecino.

“Si de verdad Gerardo García Luna sigue siendo el responsable de todo lo que está pasando en el país, entonces qué ha estado haciendo el presidente López Obrador, para qué diablos creó la Guardia Nacional, para qué modificó la Constitución para que las fuerzas armadas de nuestro país, sigan participando por cinco años más, en labores de seguridad pública”, abundó.

Insistió que los altos niveles de violencia que vive el país, así como los feminicidios, es parte de la protección que otorga el gobierno de AMLO a grupos delincuenciales, hechos que, aseguró, ellos demostraron en las elecciones del 2021, tanto ganar cargos de elección popular como gubernaturas.

“A poco va a decir López Obrador que fue presionado por García Luna para ir a saludar a la mamá de ‘Él Chapo’ a la tierra de Badiraguato y cómo grupos criminales financiaron las campañas anteriores del hoy presidente”, arremetió.

Por último, Zambrano, quien encabezó foros contra el Plan B de AMLO en Cuernavaca, dijo que no pretende exculpar a nadie, si no dejar en claro que Calderón no tiene injerencia en los acuerdos que los lleva a caminar juntos al PRD, PRI y PAN, ante el posible riesgo de que el país vaya a una dictadura; aunque dijo que para la candidatura del 2024, aún no está resuelto ya que no hay una resolución de la coalición como tal.