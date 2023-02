Gloria Alejandra Mateos, la chef sobreviviente de feminicidio en Guerrero, teme por su vida

La joven chef Gloria Alejandra Mateos Jiménez dijo que teme por su vida ante la posibilidad de que su agresor Víctor Manuel “N”, quien se declaró culpable de golpear e intentar estrangular a dos mujeres en Estados Unidos, sea deportado a México debido a su condición migratoria ilegal, a pesar de que fue sentenciado por tribunales guerrerenses en febrero de 2020, a más de seis años de prisión por feminicidio.

Mateos Jiménez reprochó la dilación en el Tribunal Colegiado Penal y Administrativo del Vigésimo Primer Circuito, pues mantiene en trámite el amparo que su agresor promovió para evitar pisar la cárcel, y que comenzó el 9 de noviembre de 2020.

En conferencia de prensa en el área del estacionamiento del Tribunal federal, Alejandra Mateos contó que por el trámite que su agresor comenzó, no pudo ser detenido e ingresado al penal para purgar su condena, periodo que sumó dos años y tres meses.

“Aprovechó para fugarse e ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, refugiándose con familiares en Salt Lake City, capital de Utah, donde en febrero del año pasado reincidió”, advirtió la joven profesionista.

Contó que un medio de comunicación de Estados Unidos publicó que Víctor “N”, agredió a dos mujeres, por lo cual fue detenido por la policía local y sigue su proceso desde el 28 febrero de 2022, cuando luego de la lectura de cargos, aceptó todos, incluido el intento de estrangulamiento y estancia ilegal en aquel país, por lo que ahora intenta ser deportado a México y mantenerse en libertad.

La joven originaria de Chilpancingo, informó que durante el proceso legal que llevó, difundido de manera simultánea en medios de comunicación, tuvo contacto con siete mujeres más, quienes también habían sido agredidas en el pasado por Víctor Manuel “N”, no obstante por temor, ellas no han querido denunciar ni comenzar procesos legales.

Recriminó que desde la demora en la sentencia, hasta la conclusión de los trámites de amparos, ha derivado en que no tenga acceso a la justicia como víctima de intento de feminicidio.

“Han pasado ya dos años y tres meses y el primer tribunal federal no ha finalizado este proceso de trámite de amparo, eso le ha permitido a mi agresor no pisar la cárcel y no solo eso, sino poder huir de ilegal Estados Unidos y reincidir. Allá volvió a intentar matar a la mujer que era su novia, golpeó a su amiga y ahora en la cárcel se declarara culpable para que lo deporten a México, porque aquí en el tribunal no le han negado el amparo, eso es en síntesis que el acceso a la justicia no existe en México”, dijo.

Recordó que en abril de 2018, cuando Víctor Manuel “N”, era su novio, la golpeó e intentó estrangularla, por lo que lo denunció penalmente.

En febrero de 2020, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Tanya Alfaro Zapata emitió sentencia por seis años y seis meses de prisión, una multa de 425 salarios mínimos y la reparación del daño, pues condenó al acusado por intento de feminicidio.

Contó que su exigencia de justicia ha sido larga y desgastante, ya que ha sido doloroso, denigrante y vil que en cada paso, deba revivir la agresión de la que fue víctima, pues vive con secuelas de lo que vivió a manos de quien intentó matarla. “¿Qué otra cosa tendría que pasar para que el tribunal le niegue el amparo a ese feminicida?”, reprochó.