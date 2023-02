Fundación acusa a centro de animales de asesinar a ‘lomitos’ en Querétaro

La Fundación Patita de Perro difundió imágenes de varios cuerpos de perros apilados al interior de las instalaciones del Centro de Atención Animal Municipal (CAAM) del municipio de El Marqués, Querétaro.

En la denuncia hecha por el grupo en redes sociales, aparecen cuerpos de perros sobre una carretilla y en el piso de este centro. Las imágenes difundidas fueron filtradas por el mismo personal del CAAM de El Marqués.

La fundación acompañó su denuncia en redes sociales con el siguiente mensaje:

“‘Compartimos estas fuertes imágenes (brindadas por alguien de adentro de quién no revelaremos su identidad y que está en desacuerdo con las prácticas que están haciendo), especialmente para los detractores de los perros en situación de calle. Sepan que sus quejas y denuncias de esos pequeños animales que no pidieron vivir sin una familia; que nacieron mestizos por azahares del destino y mala fortuna; y que aún hoy en pleno siglo XXI siguen pensando que por no ser racionales merecen el maltrato, la patada o incluso que los lastimen (...) lejos de ayudarles como se justifican levantando sus denuncias, sepan que solo están contribuyendo a quitar la vida a seres inocentes. Aquí la prueba de lo que sucede en el CAAM (Control Animal del Marqués)”.

¿Qué dijo el CAAM?

El organismo aseguró que los perros fueron envenenados en la comunidad de San José Navajas y colonia Libertadores, ambas pertenecientes al municipio de El Marqués.

Israel Hernández Luna, director del centro, indicó que fue la mañana del pasado lunes 6 de febrero cuando recibió una llamada en la que se informó sobre el envenenamiento de diez caninos, entre ellos, uno de la reportante, los cuales se encontraban en la calle Venecia, esquina con Montevideo, de la comunidad de San José Navajas.

“Se activó al personal de rescate, quienes acudieron al lugar. Lamentablemente la persona que reportó esta situación no quiso poner una denuncia. Por cuestiones de salud, se recogieron los cadáveres de manera inmediata, porque había algunos que estaban en malas condiciones. A nosotros nos toca hacer la denuncia correspondiente ante la instancia que corresponde, para que se haga lo pertinente”, detalló.

De igual manera, señaló que, minutos después, recibieron una llamada más en la que se reportó una situación similar de envenenamiento, pero en la calle Gómez Morín, en el fraccionamiento Libertadores, aunque no se lograron recabar indicios que apuntaran a que el deceso fuese por esa causa

Personal del CAAM recogió el cadáver del animal y se hizo del conocimiento a la autoridad competente.

“Acudimos a brindar la atención y levantamos varios cuerpos de perros. En dicha publicación se evidencian estos animales junto a otros perros ‘eutanasiados’, considerados con un alto grado de ferocidad; otros que están imposibilitados para tener una vida digna, contagiados de enfermedades; así como también aquellos carentes de cariño, que son entregados de manera voluntaria por sus dueños para eutanasia”, detalló el funcionario.

Hernández Luna refirió que este tipo de situaciones son castigadas por la ley con cuatro meses de cárcel, dependiendo de la gravedad del dolo, por lo que, subrayó, es importante realizar sus reportes de forma oportuna.

El Centro de Atención Animal de El Marqués reiteró que el proceso de eutanasia se realiza respetando la dignidad del animal, sin sufrimiento alguno y en apego estricto a las diversas disposiciones reglamentarias, como lo establece el artículo 110 del Reglamento para la Protección, Control y Atención de la Fauna.

Fundación exige pruebas

Ante este comunicado, la Fundación Patita de Perro aseguró que no hay evidencia alguna de los envenenamientos que el centro mencionó y acusó que en su portal de Facebook, el CAAM pública “todos los reportes más relevantes”. No obstante, nunca advirtieron sobre la detección de un envenenamiento masivo.

“Exigimos pruebas, queremos una aclaración y que esto llegue a oídos de todo mundo, para de verdad luchar por el bienestar animal”, apuntó.