Maltrato animal: Detienen en Querétaro a un hombre por matar a un perro

En Querétaro, un hombre fue detenido por matar a un perro que se metió a su casa.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, habitantes de la comunidad de El Calero, perteneciente al municipio de El Marqués, solicitaron la intervención de la Policía para detener a uno de sus vecinos, quien le había disparado con un rifle de diábolos a un perro causándole la muerte.

Elementos de la Policía Municipal El Marqués y del Centro de Atención Animal de El Marqués (CAAM) respondieron al llamado y confirmaron el asesinato del ‘lomito’.

El presunto agresor, identificado como Fredy ‘N’, dijo que el perro se metió a su domicilio y que por eso le disparó con el rifle de diábolos.

El hombre fue detenido por la Policía Municipal, que también aseguró el arma que utilizó el inculpado para dispararle al ejemplar canino.

La persona detenida y el arma fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se determine su situación jurídica.

Primera sentencia por matar un perro

Apenas el pasado 23 de agosto, una juez penal dictó una sentencia de 10.5 años de prisión contra un hombre por el asesinato de los perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana Athos y Tango.

Además, la jueza Alicia Basurto García condenó al sentenciado a pagar 2.4 millones de pesos como reparación del daño.

Athos y Tango, perros rescatistas de la Cruz Roja de Querétaro, murieron envenenados con salchichas el pasado 13 de junio de 2021.

La jueza del Poder Judicial del Estado de Querétaro destacó que el inculpado actuó de manera dolosa y cruel al envenenar a los dos ‘lomitos’ rescatistas con sustancias tóxicas.

La jueza consideró que hubo los elementos necesarios ya que no solo había un video que lo relacionaba, sino que además el hombre había expresado a sus vecinos las intenciones de matar a los perros para que no fueran entrenados en la jardinera de la colonia, y que fue con dolo su actuación provocando una muerte no natural y cruel a Athos y Tango.

Procesalmente, este caso de Querétaro fue un hecho histórico al ser el primer juicio en el país por maltrato animal que llega a audiencia final, por lo que es un referente para dar un mensaje a la sociedad sobre las consecuencias del maltrato y abandono de los animales.