Becaria del IMSS aplica ‘por error’ vitaminas en ojos de bebé de 4 meses

En Querétaro, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó “por error” vitaminas en los ojos de un bebé.

Después de que la madre del menor denunciara los hechos a través de la plataforma de TikTok, la institución de salud señaló que fue una becaria la que incurrió en dicho “error”.

De acuerdo con la madre, ella y sus gemelos acudieron a la clínica familiar número 8, ubicada en El Marqués, Querétaro, para recibir las dosis de vacunas que les correspondían a sus hijos, por haber cumplido cuatro meses; sin embargo, la omisión del personal de salud terminó en emergencia.

“Por favor ayúdenme a compartir, no es posible que en el IMSS siga pasando este tipo de negligencias. El día miércoles 4 de enero 2023 a las 12:00 pm acudí a la unidad de medicina familiar número 8 ubicada en El Marqués, Querétaro, para que les aplicaran a mis gemelos sus vacunas. Me atendió la enfermera Patricia Margarita Hernández Vázquez en el consultorio número 2 de medicina preventiva, acompañada de la interna María Alejandra Gómez Martínez”, relató la madre del menor.

“La enfermera sólo le daba indicaciones a la interna y nunca se paró de su silla ni siquiera para supervisar el trabajo de la interna. Esta enfermera le indica a la interna que comience aplicando vitamina A en gotas a mis hijos; la interna se las aplica, pero dándole una gota en cada ojo a mi bebé. Me percato de inmediato y le pregunto si eso es normal pues las gotas que le había aplicado eran de consistencia grasosa y el ojo se le pintó de color amarillo a mi bebé y el pobre lloraba desconsolado, a lo que la interna solo se queda callada”, añadió.

Tras estos hechos, la madre le mostró al bebé a la enfermera que seguía sentada en su silla y le preguntó si el procedimiento era normal.

“Al verlo, solo pone cara de asustada. Le vuelvo a preguntar si esas gotas van en los ojos y solo le dice a la interna que ‘no’ con la cabeza, pero jamás me dijo nada. En ese momento, le lavo los ojos a mi bebé con agua para intentar quitarle todo eso y les exijo que traigan al jefe de la clínica y a un doctor urgentemente para que revisen a mi hijo pues no dejaba de llorar”, agregó.

“Solamente llegó la jefa de enfermeras ‘a resolver mis dudas’, a decirme que me calmara, que no pasaba nada. Tuve que pedirle a mi hermana que fuera a pedir ayuda porque no llegaba ningún doctor. Según las enfermeras, todos estaban ocupados. Después el jefe de clínica subió para llevarme a urgencias y todavía la enfermera muy descarada me dice que cuando termine vuelva con ella para que le aplique las vacunas a mis hijos”.

El video en Tiktok, con la denuncia de estos hechos acumula más de 9 millones de reproducciones.

¿Qué respondió el IMSS?

Sobre esta denuncia pública, el IMSS en Querétaro respondió que fue una becaria la que incurrió en el “error” de aplicar vitaminas en los ojos a un bebé.

La institución dijo que, tras lo ocurrido, retiró a la becaria del consultorio de Medicina Preventiva, en el cual brindaba su servicio.

”El médico becario de pregrado del consultorio de Medicina Preventiva que incurrió en el hecho fue retirado de dicho servicio”, aseguró el Instituto.

Asimismo, el IMSS detalló que el menor fue valorado en Atención Médica Continua, de la Unidad Familiar No. 8, en donde una médica le realizó un lavado ocular.

Posteriormente, “en el Hospital General Regional No. 2, recibió una nueva revisión de médicos especialistas en pediatría y oftalmología, quienes descartaron posibles daños, además se le dará seguimiento”.