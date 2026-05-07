Menos espacio para Banxico

Este jueves se conocerá una nueva decisión de política monetaria por parte de Banco de México (Banxico) y es probable que la Junta de Gobierno del banco central reduzca la tasa de interés de referencia en 25 puntos base (pb).

Hace unas cuantas semanas, la mayoría de los analistas del mercado, incluyendo aquéllos que colaboramos en la Dirección de Análisis Económico de INVEX, anticipábamos que si bien se cuenta con espacio para un recorte adicional a la tasa de referencia, éste se daría en junio. En particular, después del controvertido recorte ocurrido en marzo, se pensó que los miembros de la Junta actuarían de forma más cautelosa en el entorno de volatilidad que actualmente afecta a las principales variables financieras.

No obstante, recientes declaraciones por parte de la gobernadora Victoria Rodríguez, del subgobernador Omar Mejía e incluso de la subgobernadora Galia Borja, quien en marzo habría votado a favor de una pausa junto con el subgobernador Jonathan Heath, sugieren que, junto con el voto del subgobernador Gabriel Cuadra, la Junta de Banxico podría bajar la tasa con una mayoría de cuatro votos a favor.

En marzo, llamó la atención que la tasa de interés de referencia se redujera al mismo tiempo que aumentaron los estimados de inflación del banco central. Y no sólo los correspondientes a la inflación general, mismos que reflejarían la expectativa de un incremento transitorio en la inflación no subyacente. Destacó la corrección al alza en las previsiones de la inflación subyacente, misma que debería ceder de manera más visible en un entorno de desaceleración económica (efectivamente, los datos de los dos primeros meses de 2026 han sido negativos).

Entre los argumentos que respaldan el recorte de marzo, así como el que probablemente se dará esta semana, destacan la relativa fortaleza del peso mexicano frente al dólar de los Estados Unidos, la desaceleración económica a la que ya se hizo referencia, así como la posibilidad de que precios de productos agrícolas (principalmente el del jitomate) se corrijan a la baja una vez que cedan las distorsiones de oferta. A lo anterior, habría que agregar la ausencia de presión en los precios de algunos combustibles ante acuerdos alcanzados entre el Gobierno de México y mayoría de los proveedores. Asimismo, es importante destacar que por cada baja que registren las tasas de interés, el país obtiene un ahorro por emitir deuda a un costo menor, lo cual reduce la presión sobre el déficit público y eventualmente sobre la inflación.

Sin embargo, preocupa que ante la relativa laxitud que muestran la mayoría de los miembros de Junta de Banxico, las expectativas de inflación del mercado, principalmente las de mediano y largo plazo, aumenten de forma consistente y reduzcan el espacio para recortes adicionales en la tasa de interés de referencia.

En ese caso, la tasa de interés real ex ante se aproximaría a una zona de expansión monetaria, no por reducciones en la tasa nominal, sino por mayores expectativas de inflación a 12 meses.

Si el banco central no detiene el ciclo de recortes a tiempo, es probable que requiera ajustes relativamente agresivos el siguiente año para evitar un desanclaje de las expectativas de inflación del mercado.

Por ahora, en INVEX, estimamos que la tasa de interés de referencia cerrará 2026 en 6.50%, pero a finales de 2027, registraría un aumento de 50 puntos base en total para cerrar en 7.00%. Actualmente, el mercado espera que la tasa cierre 2027 incluso por encima del nivel que prevemos en INVEX. En 8.00%.