Crimen organizado en Morelos deja casi 4 mil muertes violentas durante gobierno del ‘Cuauh’

Ha habido casi 4 mil muertes violentas en Morelos en lo que va del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

En lo que va de este 2022, de enero a noviembre, se han registraron 956 muertes violentas.

El estado de Morelos es disputado por organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, el Cártel del Noroeste, Guerreros Unidos, Los Tlahuicas y Los Rojos. Además, operan bandas criminales como el Cártel del Sur y Los Maya, ambos afines al CJNG, y Los Linos, un grupo dedicado al huachicol.

Se han registrado precisamente un total de 3 mil 891 homicidios dolosos en Morelos desde octubre de 2018, cuando Cuauhtémoc Blanco asumió la administración del gobierno local, y hasta noviembre de este año, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En tanto, informes extraídos de la filtración del grupo Guacamaya, documentan la operación de grupos delincuenciales en el estado.

Anteriormente el comisionado de Seguridad Pública Estatal, José Antonio Ortiz, mencionó que ‘El Cuauh’ tiene una imagen donde posa junto a líderes de cárteles.

En dicha fotografía, el gobernador aparece junto a Irving Eduardo Solano Vera, ‘El Profe’, líder de Guerreros Unidos y CJNG; Homero Figueroa Meza, ‘La Tripa’, del Comando Tlahuica y Raymundo Isidro Castro, ‘El Ray’, lugarteniente del CJNG, presumiblemente fue tomada en diciembre de 2018, es decir, en los primeros meses de su administración.

Al respecto de dicha fotografía, Blanco declaró en enero pasado que no tenía vínculos con la delincuencia organizada.

“Es normal de la gente que quiere desestabilizar el gobierno; me he tomado fotos con mucha gente y al final de cuentas no voy a estarles preguntando a qué te dedicas o quién eres (...) y me voy a seguir tomando, así como me tomé 8 mil fotos en una firma de autógrafos (...) yo no soy cualquier gobernador”, respondió.

Luego de dicho mensaje han salido a relucir otras imágenes; en una de ellas aparece junto a Sheila Celene Mondragón, ‘Shey’, quien está supuestamente relacionada con el trasiego de droga, extorsión, secuestro y fabricación de droga sintética. Además, es considerada como una de las 14 personas generadoras de violencia en Morelos.