Morelos ‘ingobernable’: ‘Golpeteo’ entre políticos favorece al crimen, según fiscal de Morelos

El mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco se ha convertido en un personaje incómodo dentro de su mismo gobierno, debido a sus declaraciones y presuntos nexos con el crimen organizado. Esto ha provocado un caos político que, de acuerdo con el fiscal del estado, Uriel Carmona, beneficia a la delincuencia.

En conferencia de prensa sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda, el funcionario señaló que los golpeteos entre gobiernos —haciendo referencia a la administración de Claudia Sheinbaum contra la fiscalía de Morelos— ha privilegiado al crimen por encima de la procuración de justicia y la seguridad pública.

“Mientras en Morelos dejemos que nos confronten, que nos amarren navajas y que parece que hay pugna entre autoridades, eso es signo de ingobernabilidad y eso lo aprovecha la delincuencia”, consideró Uriel Carmona.

Asimismo, Carmona señaló que lamenta que el feminicidio de la joven de 28 años, encontrada en una carretera hacia Tepoztlán, se politizara.

En ese sentido, el fiscal expresó que el órgano que dirige es independiente al gobierno de Morelos. “Esta Fiscalía no obedece al Gobernador, no obedece al Congreso ni a ninguna otra autoridad y menos a otras autoridades de otros estados que han vulnerado la soberanía de Morelos y de esta Legislatura”.

Fiscal de Morelos habla sobre feminicidio de Ariadna Fernanda

Ante el cuestionamiento de por qué la muerte de Ariadna “N” no fue considerada por la Fiscalía de Morelos como un feminicidio desde el inicio, Carmona reiteró que el hecho ocurrió en la Ciudad de México, mientras que a Morelos la persona responsable de la muerte fue a depositar el cuerpo, por lo que corresponde a la Fiscalía y a los jueces penales de la Capital esa determinación.

“Son ellos quienes están investigando, quienes ejercitaron acción penal y obtuvieron órdenes de aprehensión que ya ejecutaron, por lo que la Fiscalía estatal no tiene la facultad, explicó. “Es un acto de responsabilidad limitarnos en nuestras opiniones, porque no nos corresponde decir si hubo un delito o no en otra entidad federativa”, añadió.

Lo que sí se tiene en Morelos, expuso Carmona, es el hallazgo lamentable de una joven y por esa causa se practicó una necropsia, de la cual se tiene un resultado sustentado en la ciencia.

“Nos darán la razón (...) hicimos un trabajo limpio y como los morelenses saben, la verdad siempre sale a flote y estamos confiados en que así será”, confió el Fiscal.