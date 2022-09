‘Caso primavera’: ¿Qué es y cómo involucra a Cuauhtémoc Blanco?

Aunque el ‘Caso Primavera’ estuvo en el refrigerador por más de un año, está trama de lavado de dinero que involucra a Cuauhtémoc Blanco, su círculo cercano en la política y hasta a miembros de su familia esta lejos de cerrarse, dijo en entrevista para EL FINANCIERO Gerardo Becerra, ex colaborador del gobernador de Morelos.

Gerardo Becerra, ex colaborador en materia anticorrupción del ex futbolista, estimó que en cualquier momento podrían judicializarse las dos carpetas de investigación en las que si bien no aparece el nombre de Cuauhtémoc Blanco, se implica a varios de sus familiares en el ‘Caso Primavera’ y las pesquisas podrían llevar a él.

Las denuncias penales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Anticorrupción de Morelos y podrían ‘marchitar’ la administración de Cuauhtémoc Blanco e implicarlo en delitos graves.

Aunque en Morelos se ha planteado hacer un juicio de procedencia del caso, de los 20 diputados locales sólo 10 han manifestado su apoyo al juicio y se requiere mayoría calificada (13 votos) para su aprobación.

¿Qué sabemos del ‘Caso Primavera’?

El ‘Caso Primavera’ fue revelado en marzo de 2020 en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquel día, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer un esquema de corrupción en Morelos.

Gerardo Becerra recordó que según la exposición, en este caso podría estar implicado el jefe de la oficina del gobierno de Morelos, José Manuel Sanz, quien además fue representante de Blanco en su faceta de futbolista.

La denuncia de la UIF acusa que dicha persona recibió transferencias internacionales, y regresó una serie de inversiones de una cuenta personal en Suiza que reportó seis movimientos inusuales por 741 millones de pesos, y retiros en efectivo por 122 millones de pesos.

Sin embargo, Becerra señaló que encontró un esquema de lavado de dinero pero no de José Manuel Sanz, “sino de personajes mencionados en la denuncia” entre ellos Ulises Bravo, hermano del gobernador y ex funcionarios del gobierno y algunos amigos connotados del ex futbolista.

El ‘Cuau’, de futbolista a gobernador y posiblemente implicado en lavado de dinero

Cuauhtémoc Blanco Bravo fue durante 25 años un referente del futbol nacional, se encumbró como estrella de ‘Las Águilas’ del América, y tras su retiro profesional eligió el camino de la política en lugar de dirigir un equipo de futbol o ser comentarista deportivo.

Cambio el césped y la cancha del Coloso de Santa Úrsula por la ríspida vida política en la ciudad de la eterna primavera, donde tiene su residencial y donde bajo las siglas del Partido Socialdemócrata ganó en 2015 la presidencia Municipal de Cuernavaca. Tres años después, ahora con el Partido Encuentro Social (PES) fue electo gobernador.

Como gobernador, la gestión del nacido en el barrio bravo de Tepito, no ha estado exenta de controversias, por emplear a quien fue su representante desde sus tiempos de futbolista, y a su hermano en el gobierno, sino que se volcó contra el ex gobernador Graco Ramírez a quien de ‘corrupto’ no ha bajado.

Pero la trama que a nivel federal ha ‘marchitado’ la gestión de Cuauhtémoc Blanco es el ‘Caso Primavera’, que en marzo de 2020 parecía haber mandó a tiempos extra la administración del ex americanista. Resulta que Santiago Nieto, en ese entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló al gobierno de Morelos por una serie de ‘dudosas’ operaciones financieras.

AMLO ‘marchita’ el ‘Caso Primavera’ y se va a la congeladora

Santiago Nieto reveló en una ‘mañanera ‘del presidente López Obrador que el un jefe de oficina de gobierno local desviaba dinero a Suiza; incluso, detalló que dichas operaciones financieras habían sido por 741 millones de pesos.

“Esta persona recibe transferencias internacionales, regresa una serie de inversiones de una cuenta personal que tiene en Suiza y reportan seis movimientos inusuales por 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos”, narró Nieto Castillo.

Un par de semanas después Santiago Nieto fue a Morelos a una conferencia en la que fue cuestionado por el caso y solo atinó a decir que José Manuel Sanz, jefe de la oficina del gobierno del estado, estaba en proceso de investigación pero no dio más información “por el nivel del sigilo de la investigación porque existe en este momento una disputa jurídica”.

Tres meses después, en junio el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a Morelos a dar un ‘espaldarazo’ a Blanco Bravo lo que lució como una exoneración pública.

“En el caso de Morelos han habido acusaciones, pero no se ha encontrado ningún delito o presunto delito”, aseveró el presidente en Morelos y reforzó su declaración asegurando que el propio Santiago Nieto le había confirmado la información.