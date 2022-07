Ulises Bravo, hermano del ‘Cuau’, se pone la de Morena: va por dirigencia estatal del partido

Ulises Bravo Molina, hermano del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo se postuló para formar parte del Comité Estatal del partido Morena en la entidad e incluso poder dirigirlo, su registro fue aceptado y su nombre se publicó este fin de semana en las listas de registro de postulantes.

En entrevista para El Financiero, Ulises Bravo respondió que sí quiere ser consejero y que también le gustaría dirigirlo, pero hasta el momento, dijo, no tiene intención de buscar un cargo de elección popular.

“Esos 50 consejeros elegirán a la nueva dirigencia estatal de Morena el 7 de agosto, por supuesto que me gustaría llegar a dirigir el partido en el estado; y no he pensado en una candidatura, es muy pronto para ello”, comentó Bravo Molina.

El registro de Ulises Bravo causó una serie de críticas tanto entre los militantes de Morena, como en adversarios de la cuarta transformación, por considerar que se le privilegia por ser hermano del exseleccionado nacional.

Lo anterior, según ellos porque el gobernador y su gente “pretenden controlar al partido e imponer a sus allegados”, expresaron los críticos.

Sin embargo, a quienes se han sumado al proyecto de la 4T, les convocó a la unidad y a cerrar filas, para consolidar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Morena. Ulises Blanco obtuvo este domingo su registro

“Los convoco a la unidad, que me conozcan, que sepan que soy gente honesta y trabajadora y que dejen de pensar en que el partido es de unas cuantas personas, Morena es de todos”, manifestó.

Hasta la pasada elección del 2021, Ulises Bravo dirigía el Partido Encuentro Social, el cual perdió el registro al no alcanzar el porcentaje de votación suficiente para mantenerlo.

“Amigas, amigos que tengan un excelente domingo familiar, nada más les quiero compartir que mi registro para participar en las elecciones internas de MORENA fue aprobado, Y como siempre lo he dicho MorenaEsDeTodos”, escribió en sus redes.

Incluso, también dijo que los adversarios del proyecto de la 4T, “están derrotados” tanto moral como políticamente.

Hace unas semanas, el propio gobernador, Cuauhtémoc Blanco anunció su interés de sumarse a las filas de Morena, ante la posibilidad de buscar otro cargo de elección popular en 2024 y, no descartó más adelante aspirar a la presidencia del país.

De hecho, Blanco Bravo refirió que ya había sostenido diálogo con Mario Delgado, para sumarse a las filas de este partido.