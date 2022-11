Pacientes y trabajadores del ISSSTE protestan en Campeche por falta de medicamentos y equipo

CAMPECHE, Campeche.- Debido a la falta de equipo médico, así como medicamentos, un grupo de trabajadores protestaron en las afueras de la clínica “Patricio Truena y Regil” del ISSSTE ubicada en esta ciudad de Campeche.

A esta protesta se unieron decenas de derechohabientes para denunciar las ineficiencias en el interior de la clínica.

Las y los protestantes explicaron que no hay equipo médico para la atención al paciente, así como también la falta de disposición de las autoridades para atender la falta de insumos.

En esta manifestación realizada en las puertas de la clínica exigen también la destitución del encargado de la Delegación, José Antonio Carrancó Gómez; del Subdelegado Médico, Javier Parra Daláger y del Director del ISSSTE, Marcel Ugalde Hernández; por la falta de insumos y demás deficiencias en el hospital.

Asimismo, denunciaron las pésimas condiciones del edificio, ya que debido a su mal estado son un peligro para el personal y para los pacientes ante la continua caída de los plafones, a lo que hay que sumar el daño que tienen las instalaciones sanitarias.

Sumamente enojados, los trabajadores gritaron que no es posible el abandono en que trabajan, ya que ante la carencia de insumos para realizar su labor, tanto médicos, enfermeras y personal de intendencia tienen que llevar lo que necesitan para poder realizar su trabajo, pues el ISSSTE no solo lo cuenta con el equipo necesario, sino no les proporciona nada.

Acusaron que esto puede ser porque hay saqueo y desvío de recursos por parte de la Directiva de la clínica del ISSSTE en Campeche, a cargo de José Antonio Carrancó y su equipo de trabajo.