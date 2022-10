‘Yo no perdí, me entregaron’: Claudia Anaya acusa de traición a ‘Alito’ Moreno en elección de Zacatecas

La senadora Claudia Anaya reaccionó a la presunta conversación en WhatsApp en la que Ricardo Monreal y Alejandro Moreno pactaron para que el hermano del líder de Morena, David, ganara la gubernatura de Zacatecas y no ella, que contendía por el PRI.

“Yo no perdí, me entregaron. Siempre que he tenido alguna oportunidad entrego hasta el alma, quienes me conocen saben que es así. Durante muchos años trabajé y construí un camino posible para encabezar el Gobierno del Estado de Zacatecas, me gané gracias al esfuerzo, el apoyo de la gente”, externó la senadora en redes sociales.

En los mensajes de WhatsApp filtrados por Layda Sansores, gobernadora de Campeche, se lee que Monreal recrimina a ‘Alito’ Moreno el no hacer una alianza entre el PRI y Morena para afianzar el triunfo de su hermano, David Monreal.

“Quedamos que en tierra va hombre, y no hay alianza, por favor ??? Me impresiona tu falta de palabra conmigo, es lamentable. Me duele tu engaño, podría esperarlo de cualquiera, menos de ti”, dijo Monreal.

‘Alito’ Moreno respondió que “teníamos que cumplir el género y eran los costos de armar la coalición”; sin embargo, le aseguró que lo importante eran los resultados y que iba a “ganar en su tierra”.

Claudia Anaya defendió que su trabajo ha sido digno y apoyado por la gente.

“Me gané un espacio legítimo para participar dentro de la convocatoria de mi partido. Es cierto que sin las cuotas de género jamás se voltearía a ver el trabajo de las mujeres, por eso agradezco siempre esa lucha histórica por exigir se respeten nuestros espacios, pero el trabajo y el esfuerzo que siempre he dado es más que una cuota”.

“Es evidente que los buenos números que yo tenía para ganar la contienda también eran conocidos por los Monreal, por eso parecen haber intentado, por lo menos por una vía conocida, que yo no fuera la candidata ( y que no hubiera alianza). Pidieron al dirigente del PRI un candidato hombre que no se les pudo conceder, no se les pudo conceder debido a esas cuotas de género”, añadió la senadora.